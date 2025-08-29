Nagpur Crime : बोलण्यास नकार दिल्याने चाकूने केले गळ्यावर, पोटावर वार; अल्पवयीन प्रियकराने प्रेयसीला संपविले

नागपूर - प्रेमात नकार दिल्यावर प्रियकराने प्रेयसीवर चाकूने वार करीत संपविले. ही थरारक घटना शुक्रवारी (ता. २९) दुपारी तीन वाजताच्या सुमारास अजनीतील बदामी कॉलोनी परिसरातील चर्चसमोर घडली. या घटनेने एकच खळबळ उडाली आहे..मृत मुलगी ही दहावीची विद्यार्थिनी असून मुलगा ही अकरावीत शिकतो. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुलगी कौशल्यानगर तर मुलगा इमामवाड्यातील रामबाग परिसरात वास्तव्यास आहे. दोघेही लहानपणापासून एकाच शाळेत शिकत होते. तेव्हापासून दोघांचे एकमेकांवर प्रेम होते. सहा महिन्यांपासून तिने प्रियकराला टाळण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे तो तणावात होता..आज दुपारी बदामी कॉलोनीत असलेल्या चर्चसमोर असलेली शाळा सुटल्यावर मुलगी घराकडे जात असताना, शाळेसमोरच त्याने तिला अडविले. त्यानंतर ‘तिला माझाशी का बोलत नाही?’ अशी विचारणा केली. मात्र, तिने टाळाटाळ केल्याने त्याने खिशातून चाकू काढून तिच्या गळ्यावर आणि पोटावर सपासप वार करून रक्ताचा थारोळ्यात लोळविले. हा प्रकार शाळेतील विद्यार्थीही बघच होते..एका नागरिकाने याबाबत नियंत्रण कक्षाला माहिती दिली. अजनी पोलिसांनी तत्काळ ताफ्यासह घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी मुलीला मेडिकल रुग्णालयात दाखल केले. डॉक्टरांनी तपासणी करून मृत घोषीत केले. यावेळी घटनास्थळी सहआयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी, परिमंडळ चारच्या पोलिस उपायुक्त रश्मीता राव आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी दाखल होऊन पाहणी केली.अजनी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करीत आरोपींचा शोध सुरू केला. पोलिसांनी दोन संशयितांना ताब्यात घेतले आहे. त्यांनी खुनानंतर त्याला भंडारा मार्गावर सोडून दिल्याची माहिती दिली. पोलिसांनी तपासाची सूत्रे फिरवित, शोध सुरू केला आहे..अनेकदा मनधरणी करण्याचे केले अनेक प्रयत्नपोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लहानपणापासून दोघांचेही प्रेम होते. मुलगी त्याच्या घरीही राहायची. मात्र, सहा महिन्यांपासून मुलीने प्रियकराची साथ सोडण्याचा निर्णय घेतला. घरचा दबाव असल्याने तिने हा निर्णय घेतला असला तरी, तिच्या निर्णयाने प्रियकर खचला होता. तो तणावात होता.त्यातून त्याने प्रेयसीची अनेकदा मनधरणी केली. शेवटला प्रयत्न म्हणून त्याने आज तिला पुन्हा एकदा समजविण्याचा प्रयत्न केला. तिने नकार देताच, त्याने चाकूने वार करून मुलीला संपविले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.