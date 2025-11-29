Nagpur Crime : अल्पवयीन मुलीवर लादले मातृत्व; आरोपीची तुरुंगात रवानगी

नागपूर - आरोपीने लग्नाचे आमिष दाखवीत अल्पवयीन मुलीचे शोषण केले. ती गर्भवती राहिली आणि बाळाला जन्म दिल्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले. याप्रकरणी पोलिसांनी २० वर्षीय युवकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली. न्यायालयाने त्याची कारागृहात रवानगी केली आहे. .धनीराम भलावी (वय २०) असे आरोपीचे नाव आहे. तो मध्यप्रदेशातील सिवनी जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. उपजीविकेच्या शोधात नागपूरला आला होता. शहरात काम करीत असताना, तो अल्पवयीन मुलीशी भेटला. तिला प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवले आणि लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन तिचे लैंगिक शोषण सुरू केले..वारंवार होणाऱ्या अत्याचारामुळे पीडिता गर्भवती राहिली. याबाबत समजल्यावर तिच्या कुटुंबीयांनी दोघांचे लग्न लावून देण्याचा प्रयत्न केला. पण, मुलगी अल्पवयीन असल्याने लग्न होऊ शकले नाही. कुटुंबाने पीडितेला मध्यप्रदेशातील जबलपूर येथील नातेवाईकाच्या घरी हलवले. तिथल्या रुग्णालयात बाळंतपण झाल्यानंतर हा गुन्हा उघडकीस आला..रुग्णालय व्यवस्थापनाने ताबडतोब स्थानिक पोलिसांना माहिती दिली. त्यानुसार जबलपूरमध्ये धनीरामविरुद्ध अत्याचाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. संपूर्ण प्रकरण कोराडी हद्दीत घडल्याने, तपास कोराडी पोलिसांकडे वर्ग करण्यात आला.कोराडी पोलिसांनी आणि अटकेत असणाऱ्या धनीरामला गुरुवारी ताब्यात घेतले. शुक्रवारी दुपारी त्याला न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्याची कारागृहात रवानगी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.