Nagpur Crime : अल्पवयीन मुलीवर लादले मातृत्व; आरोपीची तुरुंगात रवानगी

आरोपीने लग्नाचे आमिष दाखवीत अल्पवयीन मुलीचे शोषण केले. ती गर्भवती राहिली आणि बाळाला जन्म दिल्यानंतर प्रकरण आले उघडकीस.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर - आरोपीने लग्नाचे आमिष दाखवीत अल्पवयीन मुलीचे शोषण केले. ती गर्भवती राहिली आणि बाळाला जन्म दिल्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले. याप्रकरणी पोलिसांनी २० वर्षीय युवकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली. न्यायालयाने त्याची कारागृहात रवानगी केली आहे.

