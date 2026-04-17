Nagpur Accident: अंधारात खाणीचा खड्डा दिसला नाही, न्यायाधीशांच्या मुलासह वकिलाच्या मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू; रात्रभर जखमी अवस्थेत पडून राहिले...

Nagpur Latest News: नागपूरमध्ये भीषण अपघात झाला आहे. दुचाकीवरुन जात असताना दोघा २० वर्षीय तरुणांचा मृत्यू झाला. रात्रीच्या अंधारामध्ये खाणीमुळे पडलेला खड्डा न दिसल्याने आणि वेळेत मदत न पोहोचल्याने दोघांचाही मृत्यू झाला. यातील एक मुलगा न्यायाधीशांचा होता तर दुसरा मुलगा वकिलांचा होता..सक्षम बनसोड आणि आर्यन सोनटक्के असं मृत तरुणांचं नाव आहे. दोघांचंही वय २० वर्षे इतकं होतं. दोघेही शिवारात जेवणासाठी गेले होते. बुलेटवर माघारी जात असताना रात्री १ वाजण्याच्या दरम्यान अपघात झाला. खाणीमुळे तयार झालेल्या खोल खड्ड्यात दुचाकी कोसळली. अंधार असल्याने खड्डा दिसला नसल्याचं सांगितलं जात आहे..गंभीर बाब म्हणजे खाणीमध्ये गाडी कोसळल्यानंतर त्यांना कुठलीही मदत मिळाली नाही, ते रात्रभर गंभीर अवस्थेत पडून राहिले. वेळेवर मदत न मिळाल्याने मृत्यू झाल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. सकाळी मजुरांना रक्तबंबाळ अवस्थेत मृतदेह दिसून आले. दोघांनाही 'एम्स'मध्ये दाखल करण्यात आलं. परंतु डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं..सक्षम आणि आर्यन दोघेही विधी विद्यापीठात शिक्षण घेत होता. वर्धा मार्गावर त्यांच्या दुचाकीचा अपघात झाला. हे दोघे वसतिगृहातून बाहेर कसे गेले, नेमके कुठे गेले, याचा तपास पोलिस करत आहेत. ज्या खाणीत ते पडले, ती खाणीबद्दलही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.