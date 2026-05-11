Nagpur News: आधार कार्ड, फोटो घेतला; नळ कनेक्शनचा पत्ता नाही ; मॉडेल मिल चाळीतील नागरिकांचा संताप ; वर्षानुवर्षे रहिवासी टँकरवर अवलंबून

नागपूर: निवडणुक आली की, नगरसेवक आणि उमेदवार नळ कनेक्शन देण्याचे आमिष दाखवितात. आमचे आधार कार्ड, फोटो आणि इतरही कागदपत्रे घेऊन गेलेत. मात्र, नळ कनेक्शन काही दिले नाही. कित्येक निवडणुका होऊन गेल्यात. मात्र, आमच्या नशिबी केवळ टँकरचेच पाणी आहे. पिण्यासाठी हेच पाणी नाइलाजाने वापरावे लागत असल्याचा संताप मॉडेल मिल चाळीतील नागरिकांनी व्यक्त केला..शहराच्या मध्यवर्ती भागातील शंभर वर्षे जुनी मॉडेल मिल चाळ जीर्ण झाली आहे. येथे वास्तव्यास असणाऱ्यांच्या पुनर्वसनाची घोषणाबाजी झाली. मात्र, ते प्रत्यक्षात आले नाही. त्यामुळे भीतीच्या सावटात नागरिक राहत आहेत. येथे मनपाची पाइप लाइन नाही.सार्वजनिक नळ देखील लावला नाही. मुख्य रस्त्यावरून पाइप लाइन गेली आहे. लोकप्रतिनिधींनी नळ देण्याचे आमिष दाखविले. त्या आमिषावर मते मागितली. मात्र, आश्वासनापलीकडे काहीच मिळाले नसल्याचा संताप रहिवाशांनी व्यक्त केला आहे..पाणी भरण्यातच जातो वेळप्रत्येक घराच्या पुढे एक-दोन नव्हे तर चक्क सात-आठच्यावर ड्रम पाणी साठविण्यासाठी ठेवले आहेत. चाळीत काही ठिकाणी टँकर शिरत नसल्याने रहिवाशांनी मुख्य रस्त्याच्या बाजूला पाण्याचे ड्रम मांडून ठेवले आहेत. आधी टँकरने ड्रम भरायचे. नंतर बादलीने ते घरापर्यंत न्यायचे. त्यामुळे नागरिकांचा बहुतांश वेळ पाण्यासाठी खर्च होत आहे. रोज टँकरच्या १० फेऱ्या करीत असल्याचे चालक जगदीश घरजाळे यांनी सांगितले.."नळ कनेक्शन मागितले, पण अजून मिळाले नाही. नगरसेवक येऊन जातात, आश्वासने देतात, पुढे काहीच होत नाही. आज ५८ वर्षे वय आहे. लहानपणापासून पाण्यासारख्या मूलभूत सुविधेसाठी आम्ही संघर्ष करीत आहोत."-सुरेश देवळे, रहिवासी- मॉडेल मिल चाळ."निवडणूक आली की उमेदवार येतात. आमची कागदपत्रे घेऊन जातात. नळ कनेक्शन देण्याचे आश्वासन देतात. निवडणूक संपली की नगरसेवक मग दिसत नाही. उन्हाळ्यात जास्त पाणी लागते."- संगीता गुप्ता, रहिवासी.."टँकरचे पाणी प्यावे लागते. मिलचे पाणी बंद झाले. त्याला आता २५ वर्षे होत आहेत. तेव्हापासून आम्ही टँकरवरच अवलंबून आहोत. पावसाळ्यात शुद्ध पाण्याअभावी प्रकृती खराब होण्याचे प्रमाण वाढते."- आतिफा शेख, रहिवासी."नळ कनेक्शन मागूनही दिले जात नाही. टँकरवरच आम्ही जगत आहोत. पाणी मिळण्यासाठी दुसरी व्यवस्था नाही."- प्रकाश बायस, रहिवासी.