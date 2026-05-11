नागपूर

Nagpur News: आधार कार्ड, फोटो घेतला; नळ कनेक्शनचा पत्ता नाही ; मॉडेल मिल चाळीतील नागरिकांचा संताप ; वर्षानुवर्षे रहिवासी टँकरवर अवलंबून

Residents Depend on Water Tankers for Decades: मॉडेल मिल चाळीत रहिवासी नळ कनेक्शन न मिळाल्याने वर्षानुवर्षे टँकरवर अवलंबून आहेत. नागरिकांनी नगरसेवकांच्या उदासीनतेचा संताप व्यक्त केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर: निवडणुक आली की, नगरसेवक आणि उमेदवार नळ कनेक्शन देण्याचे आमिष दाखवितात. आमचे आधार कार्ड, फोटो आणि इतरही कागदपत्रे घेऊन गेलेत. मात्र, नळ कनेक्शन काही दिले नाही. कित्येक निवडणुका होऊन गेल्यात. मात्र, आमच्या नशिबी केवळ टँकरचेच पाणी आहे. पिण्‍यासाठी हेच पाणी नाइलाजाने वापरावे लागत असल्याचा संताप मॉडेल मिल चाळीतील नागरिकांनी व्यक्त केला.

