नागपूर

Nagpur: भारताने विश्वाला अध्यात्माचा मार्ग दाखवावा; डॉ. भागवत : अजितनाथ जैन श्वेतांबर मंदिरात घेतले दर्शन

Mohan Bhagwat Calls for India’s Spiritual Leadership: नागपुरातील अजितनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर आणि सिंधू एज्युकेशन सोसायटीच्या कार्यक्रमात सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी भारताने जगाला अध्यात्माचा मार्ग दाखवावा, मूल्याधिष्ठित शिक्षणाची गरज आणि फाळणीनंतर भारतात आलेले लोक संघर्षयोद्धे असल्याचे प्रतिपादन केले.
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esakal

Varsha Balhe
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नागपूर: भारताची खरी ओळख आर्थिक किंवा सामरिक महासत्ता म्हणून नव्हे, तर जगाला धर्म, अध्यात्म आणि मानवतेचा मार्ग दाखविणारा देश अशी आहे. विकसित आणि समृद्ध भारत निश्चित उभा राहील, भारताने विश्वाला अध्यात्माचा मार्ग दाखवावा, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी केले.

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