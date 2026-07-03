Nagpur: भारताने विश्वाला अध्यात्माचा मार्ग दाखवावा; डॉ. भागवत : अजितनाथ जैन श्वेतांबर मंदिरात घेतले दर्शन

नागपूर: भारताची खरी ओळख आर्थिक किंवा सामरिक महासत्ता म्हणून नव्हे, तर जगाला धर्म, अध्यात्म आणि मानवतेचा मार्ग दाखविणारा देश अशी आहे. विकसित आणि समृद्ध भारत निश्चित उभा राहील, भारताने विश्वाला अध्यात्माचा मार्ग दाखवावा, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी केले. .इतवारी येथील अजितनाथ जैन श्वेतांबर मंदिराच्या कार्यक्रमात सहभागी झाले असताना ते बोलत होते. भारत कधी गुलाम झाला, कधी स्वतंत्र झाला, कधी संपन्न तर कधी गरीब झाला; मात्र या संपूर्ण प्रवासात धर्माची परंपरा कधी खंडित झाली नाही. विविध पंथ, संप्रदाय आणि उपासना पद्धती असल्या तरी त्यांचा अंतिम उद्देश मानवाच्या चित्ताची शुद्धी, सत्याचा शोध आणि करुणेचा विकास हाच आहे.भारताची ‘अनेकांत’ ही विचारसरणी सत्याकडे विविध दृष्टिकोनातून पाहण्याची शिकवण देते. प्रत्येकाचे आकलन वेगळे असू शकते, त्यामुळे मतभेद असले तरी संघर्षाऐवजी सहअस्तित्व स्वीकारणे ही भारतीय संस्कृतीची वैशिष्ट्यपूर्ण देणगी आहे, असे डॉ. भागवत म्हणाले..Nanarao Peshwa Park: झाशीची राणी जिथे घोडेस्वारी शिकल्या, ते ठिकाण पाहिलंय का? तात्या टोपेंचा खंजीर अन् १८५७ ची गाथा...हा ऐतिहासिक प्रवास चुकवू नका.भौतिक जीवन जगताना अर्थ आणि काम यांचा स्वीकार आवश्यक असला तरी त्यावर धर्माचे नियंत्रण असणे गरजेचे आहे. शरीर, मन आणि बुद्धी यांना शुद्ध ठेवण्यासाठी समाजात मंदिरे, गुरुद्वारे, विहार, स्थानके अशी धर्मस्थळे उभी राहिली आहेत. या ठिकाणी जाऊन माणसाच्या मनावरील विकारांचे मळ धुतले जातात आणि नव्या ऊर्जेची प्राप्ती होते, असेही त्यांनी सांगितले. शताब्दी वर्षानिमित्त मंदिराचे नव्याने झालेले सुशोभीकरण कौतुकास्पद असल्याचे सांगून डॉ. भागवत यांनी समाजाचे अभिनंदन केले..समाजात संयम, बंधुभाव आणि अहिंसा आवश्यक आहे. मतभेद आणि अडचणी या प्रत्येक समाजात असतात. मात्र, संयम, संवाद आणि परस्पर समजुतीतूनच त्यांचे निराकरण होते. धर्माचे खरे शिक्षण म्हणजे लोकांना जोडणे आणि समाजात शांतता निर्माण करणे हेच असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.फाळणीनंतर भारतात आलेले शरणार्थी नव्हे संघर्षयोद्धे : डॉ. मोहन भागवत.Cabinet Reshuffle: दिल्लीत मोठ्या हालचालींची चर्चा! राजनाथ सिंहांनी पद सोडल्यास पुढे काय? अमित शाह यांच्याबाबतही मोठे संकेत?.सिंधू एज्युकेशन सोसायटीचा स्थापना दिननागपूर: फाळणीनंतर संपत्ती आणि सर्वस्व मागे सोडून भारतात आलेले लोक शरणार्थी नव्हते, तर मातृभूमी आणि धर्मावरील प्रेमामुळे विस्थापित झालेले संघर्षयोद्धे होते, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी केले. सिंधू एज्युकेशन सोसायटीच्या स्थापनेला ७५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने बुधवारी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी संस्थेच्या पदाधिकारी डिम्पी बजाज उपस्थित होत्या..संस्थेच्या ७५ वर्षांच्या प्रवासाचा उल्लेख करताना भागवत म्हणाले, अशा टप्प्यांमुळे संस्थेच्या कार्याचा आढावा घेण्याची आणि आपल्या उद्दिष्टांचे स्मरण करण्याची संधी मिळते. काळ बदलला असला तरी कार्यामागील निष्ठा आणि उद्देश बदलू नयेत. जीवनात संकटे आली तरी खचून जाऊ नका, प्रयत्न करणारा माणूसच यश मिळवतो, तर संकटांपासून पळ काढणारा आधीच पराभूत होतो. सुख आणि दुःख या दोन्ही अवस्थांकडे समतोल दृष्टीने पाहण्याची गरज असल्याचे सांगत त्यांनी दुःखातही आशेचा किरण शोधण्याचा सल्ला दिला..रोजगारासाठीचे शिक्षण महत्त्वाचे असले तरी तेच अंतिम ध्येय नसल्याचे भागवत यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केले. मनुष्याला विवेक, चांगले-वाईट यातील फरक समजून घेण्याची क्षमता विकसित करण्यासाठी मूल्याधिष्ठित शिक्षण आवश्यक आहे. हे शिक्षण केवळ पाठ्यपुस्तकांतून मिळत नाही, तर शिक्षकांच्या आचरणातून आणि संस्कारांतून मिळते, असे भागवत यांनी सांगितले. चांगले मनुष्य बनणे आणि समाजहिताची जाणीव असलेली पिढी घडवणे, हाच शिक्षणाचा खरा उद्देश असल्याचे ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.