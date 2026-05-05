Nagpur News: मोरभवन स्थानकात जीव कासावीस;रणरणत्या उन्हात बसची प्रतीक्षा; अपुऱ्या सुविधांनी मनपा प्रशासनावर संताप

नागपूर: वेळ दुपारी ३ वाजताची. प्रस्तावित मोरभवन टर्मिनलमध्ये एका झाडाखाली प्रवासी बसच्या प्रतीक्षेत होते. उन्हापासून बचावासाठी कुणाच्या चेहऱ्यावर तर कुणाच्या डोक्यावर कापड होता. शहराचे तापमान ४५ अंशावर पोहोचले असतानाही प्रवाशांना नाईलाजाने उन्हात बसची वाट पहावी लागत असून वृद्ध, लहान मुले आणि महिला प्रवाशांचे हाल होत आहे. .महापालिकेची ‘आपली बस’ ही शहर वाहतुकीचा कणा आहे. रोज दीड लाख प्रवासी याद्वारे प्रवास करतात. सीताबर्डी मोरभवन टर्मिनलवरून बहुतांश बसेस संचालित होतात. येथे प्रवासी निवारा म्हणून मोजके शेड कोपऱ्यात बांधले आहे..Pune Crime : नसरापूरमध्ये क्रौर्याची परिसीमा! तोंडात पायमोजा कोंबून अत्याचार, चिमुकलीच्या छातीवर जखमांच्या खुणा; शवविच्छेदन अहवालात धक्कादायक खुलासा.बस थांबतात तेथे काहीच व्यवस्था नाही. त्यामुळे उन्हात प्रवाशांची होरपळ होत आहे. नवनियुक्त महापालिका आयुक्त आणि महापौरांकडून याबाबत सुधारणांची अपेक्षा असताना त्यांचेही याकडे दुर्लक्ष होत असल्याबाबत प्रवाशांनी नाराजी व्यक्त केली.."उन्हात बसची वाट पाहणे अवघड आहे. कोपऱ्यात ज्या ठिकाणी मोजक्याच ग्रीन नेट बांधल्या आहेत. तिथे फार कमी लोकं असतात. प्रवाशांच्या वर्दळीच्या ठिकाणी ते हवेत. मात्र, हा उपाय तात्पुरता आहे. तो स्थायी असला पाहिजे."- क्रिष्णा लाडे, बुटीबोरीचा विद्यार्थीमोजक्याच ठिकाणी लावल्या ग्रीन नेटमहापालिका प्रशासनाने काही दिवसा आधी एका कोपऱ्याला तीन ग्रीन नेट लावल्या आहेत. मात्र, त्याही अपुऱ्या असल्याचा संताप प्रवाशांनी व्यक्त केला. आपली बसच्या चालक-वाहकांनी सुविधा नसल्याची तक्रार केली आहे. उन्हापासून बचावासाठी आणि पिण्याच्या पाण्याची चांगली व्यवस्था नसल्याचा संताप त्यांनी व्यक्त केला..होर्मुझमध्ये अमेरिकेचा हल्ला, मालवाहू जहाजाला केलं लक्ष्य, पाच जणांचा मृत्यू; इराणी मीडियाचा मोठा दावा...."प्रवाशांना भर उन्हात बसची शोधाशोध करावी लागते. एका कोपऱ्यात मोजकेच निवारे बांधले आहे. जिथे बस थांबतात तिथे स्थायी निवारे बांधायला पाहिजे."- रवींद्र कश्यप, प्रवासी बेसा"बेसा बसची भर उन्हात वाट पाहत आहोत. अजून बस आली नाही. आणखी एक तासानंतर स्थानकात लागणार असे सांगत आहेत. उन्हात कसे थांबायचे?"- शिवाजी पैठणकर, प्रवासी बेसा"महाविद्यालयात जाण्यासाठी नियमित बसने प्रवास करतो. आधी पास काढली होती. मात्र, बस वेळेवर मिळत नसल्याने ती बंद केली. उन्हात किमान पंखा चालावा, असा स्थायी प्रवासी निवारा उभारावा. पण येथे काहीच सुविधा नाहीत."- मुस्कान शाहू, बेस्याची विद्यार्थिनी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.