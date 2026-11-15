Nagpur News: अभय योजनेत ९५ हजार वीज ग्राहक पात्र ; २३८ कोटींची थकबाकी

नागपूर: थकबाकीमुळे वीजपुरवठा खंडित झालेल्या नागपूर जिल्ह्यातील ९५ हजार ९४५ घरगुती, व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहक अभय योजनेत पात्र ठरले आहेत. ग्राहकांच्या एकूण थकबाकीमधील संपूर्ण व्याजाची आणि विलंब आकाराची रक्कम १०० टक्के माफ करण्यात येणार आहे. .ग्राहकांना केवळ मूळ रक्कम भरण्याची मुभा मिळणार आहे. ही मूळ थकबाकी एकाच वेळी किंवा हप्त्यांनी भरण्याची सुविधा आहे. योजना सुरू झाल्यापासून १५ डिसेंबरपर्यंत मूळ थकबाकीचा एकरकमी भरणा करणाऱ्या ग्राहकांसाठी ‘अर्ली बर्ड रिबेट’ची विशेष सवलत जाहीर करण्यात आली आहे. .वीजजोडणी ३ वर्षांपर्यंत कायमस्वरूपी खंडित असल्यास १० टक्के, तर ३ वर्षांपेक्षा अधिक २० टक्के सवलत मिळत आहे. तसेच, लघुदाब घरगुती व व्यावसायिक वर्गवारी वगळून इतर सर्व लघु व उच्चदाब ग्राहकांना अनुक्रमे १० व १५ टक्के सूट दिली जात असल्याचे महावितरणने स्पष्ट केले आहे..२३८ कोटींची थकबाकीनागपूर जिल्ह्यातील १३८ उच्चदाब आणि ९५ हजार ८०७ लघुदाब अशा एकूण ९५ हजार ९४५ ग्राहकांकडे सुमारे २३८ कोटी ११ लाख ९८ हजार १७४ रुपयांची एकूण थकबाकी आहे. यातील तब्बल ५७ कोटी ५४ लाख ५० हजार ५१५ रुपयांचे व्याज व विलंब आकार या योजनेमुळे पूर्णपणे माफ होणार आहे. अर्जाची प्रक्रिया ऑनलाइन असून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुख्य अभियंता राजेश नाईक यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.