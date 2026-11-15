नागपूर

Nagpur News: अभय योजनेत ९५ हजार वीज ग्राहक पात्र ; २३८ कोटींची थकबाकी

MSEDCL Abhay Scheme Nagpur : नागपूर जिल्ह्यातील ९५ हजार ९४५ वीजग्राहकांना अभय योजनेचा लाभ मिळणार; २३८ कोटींच्या थकबाकीपैकी ५७.५४ कोटींचे व्याज आणि विलंब आकार १०० टक्के माफ होणार.
MSEDCL announces its Abhay Scheme to provide relief to eligible electricity consumers in Nagpur district.

MSEDCL announces its Abhay Scheme to provide relief to eligible electricity consumers in Nagpur district.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: थकबाकीमुळे वीजपुरवठा खंडित झालेल्या नागपूर जिल्ह्यातील ९५ हजार ९४५ घरगुती, व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहक अभय योजनेत पात्र ठरले आहेत.

ग्राहकांच्या एकूण थकबाकीमधील संपूर्ण व्याजाची आणि विलंब आकाराची रक्कम १०० टक्के माफ करण्यात येणार आहे.

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