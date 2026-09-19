नागपूर

Mukutban Gadchandur Railway : मुकुटबन-गडचांदूर नवीन रेल्वे मार्गाला मंजुरी औद्योगिक व मालवाहतुकीला मिळणार गती : ३८.२१ किमीचा मार्ग

Mukutban-Gadchandur New Railway Line Gets Approval :४९३ कोटींच्या या प्रकल्पामुळे यवतमाळ-चंद्रपूरमधील औद्योगिक व मालवाहतुकीला गती मिळणार असून, दररोज दोन मेमू गाड्या चालवण्याचे नियोजन आहे.
Mukutban Gadchandur Railway

Mukutban Gadchandur Railway

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर : दक्षिण मध्य रेल्वेअंतर्गत मुकुटबन ते गडचांदूर दरम्यान ३८.२१ किलोमीटरच्या नवीन रेल्वे मार्गाला भारतीय रेल्वेने मंजुरी दिली आहे. ४९३ कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पामुळे यवतमाळ आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील दळणवळण अधिक वेगाने होणार आहे.

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