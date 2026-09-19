Mukutban Gadchandur Railway : मुकुटबन-गडचांदूर नवीन रेल्वे मार्गाला मंजुरी औद्योगिक व मालवाहतुकीला मिळणार गती : ३८.२१ किमीचा मार्ग

नागपूर : दक्षिण मध्य रेल्वेअंतर्गत मुकुटबन ते गडचांदूर दरम्यान ३८.२१ किलोमीटरच्या नवीन रेल्वे मार्गाला भारतीय रेल्वेने मंजुरी दिली आहे. ४९३ कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पामुळे यवतमाळ आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील दळणवळण अधिक वेगाने होणार आहे. .यवतमाळ जिल्ह्यातील मुकुटबन आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील गडचांदूर ही दोन्ही ठिकाणे औद्योगिक व खाणकाम क्षेत्रे आहेत. या परिसरात अनेक सिमेंट कारखाने, वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडच्या कोळसा खाणी आणि चुनखडीच्या खाणी सुरू आहेत..बिअर पाजून चौघांनी अत्याचारानंतर संपवलं, मृतदेह तिथंच टाकून पसार; कुत्र्यांनी तोडले लचके, प्रियकरासह तिघांना अटक.नवीन रेल्वे मार्गामुळे या औद्योगिक व खाण केंद्रांना थेट रेल्वे नेटवर्कशी जोडले जाईल, ज्यामुळे कच्च्या आणि पक्क्या मालाची वाहतूक जलद आणि सुलभ होण्यास मदत होईल. हा मार्ग झाल्यानंतर प्रवासाचे अंतर, वेळ आणि वाहतुकीचा खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाचणार आहे. तसेच, सध्याच्या अत्यंत गर्दीच्या मांजरी-नांदेड मार्गाशी थेट जोडणार नवीन मार्ग मांजरी-नांदेड मार्गाशी थेट जोडला जाणार आहे. .परिणामी, जालना, परभणी, छत्रपती संभाजीनगर तसेच महाराष्ट्रातील इतर भाग आणि कर्नाटकात जाणारा कोळसा व सिमेंटचा साठा कमी वेळात पोहोचू शकेल. या प्रकल्पामुळे परिसरातील दुर्लक्षित भागांना मुख्य रेल्वे प्रवाहात आणून प्रादेशिक व औद्योगिक विकासाला मोठा हातभार लागणार आहे..PM Kisan e-KYC : शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! 'पीएम किसान'साठी 31 ऑक्टोबरची मुदत; ई-केवायसी, भूमी अभिलेख नोंद पूर्ण करणे आवश्यक, ताबडतोब करा 'हे' काम.वर्धा-माणिकगड आणि बल्हारशाह-नागपूर रेल्वे मार्गावरील मालवाहतुकीचा ताण कमी होईल. विस्तृत प्रकल्प अहवालानुसार, या मार्गावरून वार्षिक ६.०८ दशलक्ष टन मालवाहतुकीचा अंदाज आहे. यामध्ये कोळसा, कोक, सिमेंट, स्पंज आयर्न, स्क्रॅप, लोखंड, पोलाद, खते आणि अन्नधान्य यांसारख्या अत्यावश्यक वस्तू असतील. मालवाहतुकीसोबतच या मार्गावर दोन्ही बाजूंनी प्रवाशांसाठी दररोज दोन मेमू गाड्या चालवण्यात येतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.