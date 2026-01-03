Nagpur News : भाजपसमोर नवे आव्हान; पत्नी माहेरी, तरी माजी महापौरांच्या पतीचे बंड कायम

नागपूर - नागपूर शहराच्या माजी महापौर आणि भाजप पदाधिकारी अर्चना डेहनकर आणि त्यांचे पती विनायक डेहनकर यांनी आमच्यापैकी एकाला उमेदवारी द्यावी, यासाठी पक्षाकडे मागणी केली होती. मात्र भाजपने दोघांचीही विनंती फेटाळून लावली. नाराज झालेल्या विनायक डेहनकर यांनी बंडखोरी केली आहे. त्यामुळे अडचणीत आलेल्या माजी महापौर माहेरी निघून गेल्या आहेत..त्यामुळे विनायक डेहनकर आपली उमेदवारी मागे घेतील असा अंदाज वर्तविली जात होता. मात्र तो फोल ठरला आहे. विनायक डेहनकर यांनी आपले बंड कायम ठेवले आहे. ‘त्या त्यांच्या पक्षाचे काम करतील मी माझे’ अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली आहे.माजी महापौरांच्या पतीने बंडखोरी केल्यामुळे सर्वांचे लक्ष उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या दिवसाकडे लागले होते. मात्र विनायक डेहनकर यांनी आपली भूमिका कायम ठेवली. माझी पत्नी माहेरी निघून गेली हे बरोबर आहे. लग्न झाल्यापासून ३५ वर्षांत त्या कधी माहेरी थांबल्या नाही..या निमित्ताने पंधरा जानेवारीपर्यंत त्यांना आराम करायला मिळेल. त्यांनी माझेच काम करावे याचे कुठलेही बंधन मी घातले नाही. त्या भाजपच्या पदाधिकारी आहेत. त्यांनी आपले काम करावे मी माझे काम करणार असल्याचे विनायक डेहनकर यांनी सांगितले.विशेष म्हणजे भाजपने आयात केलेल्या माजी नगरसेवक मनोज साबळे यांच्या पत्नीने यापूर्वी अर्चना डेहनकर यांना पराभवाचा धक्का दिला आहे. आता त्यांचाच प्रचार करावा लागणार असल्याने अर्चना डेहनकर माहेरी निघून गेल्या असल्याचे बोलले जात आहे..विनायक डेहनकर यांनी निवडणुकीतून माघार घेतली नाही तर अर्चना डेहनकर यांना भाजपच्या पदाधिकारी या नात्याने पतीच्या विरोधात प्रचार करावा लागणार आहे. अर्चना डेहनकर या भाजपच्या प्रदेश पदाधिकारी आहेत. भाजप नागपूर शहर महिला मोर्चाच्या अध्यक्ष होत्या. विधानसभेच्या निवडणुकीत त्यांनी मध्य नागपूर विधानसभा मतदारसंघातून उमेदवारी मागितली होती..गडकरींनी सांगितलेल्या किस्स्याची चर्चाकेंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आपल्या भाषणात एक किस्सा सांगितला होता. ते म्हणाले, भाजपची एक महिला कार्यकर्ता माझ्याकडे येऊन गेली आणि एकदा महापालिकेची निवडणूक लढण्याची संधी द्या अशी विनंती करीत होती. नगरसेविका झाल्यानंतर ती पुन्हा आली. आता मला महापौर करा अशी विनंती केली. त्यानंतर विधानसभेची तिकीट मागण्यासाठी आली होती. गडकरी यांनी आपल्या भाषणात त्या महिलेचे नाव घेतले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.