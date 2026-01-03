नागपूर

Nagpur News : भाजपसमोर नवे आव्हान; पत्नी माहेरी, तरी माजी महापौरांच्या पतीचे बंड कायम

archana dehankar and vinayak dehankar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर - नागपूर शहराच्या माजी महापौर आणि भाजप पदाधिकारी अर्चना डेहनकर आणि त्यांचे पती विनायक डेहनकर यांनी आमच्यापैकी एकाला उमेदवारी द्यावी, यासाठी पक्षाकडे मागणी केली होती. मात्र भाजपने दोघांचीही विनंती फेटाळून लावली. नाराज झालेल्या विनायक डेहनकर यांनी बंडखोरी केली आहे. त्यामुळे अडचणीत आलेल्या माजी महापौर माहेरी निघून गेल्या आहेत.

Bjp
family
Despite
former mayor
wife and husband
Nagpur Municipal Election

