Bhandara Crime: खुनाचा थरार! आंतरजातीय विवाहातून युवकाचा खून; बेटाळा तालुक्यातील धक्कादायक घटना, पाच जणांना अटक..

भंडारा : मुलीने कुटुंबीयांच्या विरोधात जाऊन दुसऱ्या जातीतील युवकासोबत लग्न केले. हा अपमान सहन न झाल्याने मुलीचा भाऊ आणि आईने तीन जणांच्या मदतीने जावयाचा गळा आवळून खून केला. तालुक्यातील बेटाळा येथे २६ जानेवारी रोजी ही घटना उघडकीस आली. याप्रकरणी पाचही जणांविरोधात मोहाडी पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. मृताचे नाव आकाश शालिक शेंडे (वय ३०) रा. बेटाळा असे आहे. .Pune News: ४५ मिनिटांचा प्रवास आता ७ मिनिटांत! खंबाटकीच्या बोगद्याने प्रवासाला गती; जूनपासून वाहतूक सुरू होणार...या खून प्रकरणातील आरोपींमध्ये आकाशची सासू अंजू रमेश कुंभलकर (वय ४२), साळा चेतन रमेश कुंभलकर (वय २२), भारत बाळकृष्ण मोहतूरे (वय २६), महेंद्र बकाराम बोरकर (वय ३१), दिनेश ऊर्फ सचिन मोहन ईश्वरकर (वय ३७) यांचा समावेश आहे.आकाशचे गावातीलच एका तरुणीसोबत प्रेमसंबंध होते. दोघेही लग्न करणार होते. ही बाब मुलीच्या कुटुंबीयांना कळताच त्यांनी लग्नास विरोध केला. परंतु, दोघांनीही कुटुंबीयांच्या विरोधात जाऊन प्रेमविवाह केला. हा अपमान मुलीचे कुटुंबीय सहन करू शकले नाहीत. .मुलीची आई अंजू आणि भाऊ चेतन कुंभलकर यांनी गावातील भारत बाळकृष्ण मोहतुरे, महेंद्र बकाराम बोरकर आणि दिनेश ऊर्फ सचिन ईश्वरकर यांना सोबत घेऊन आकाशची हत्या करण्याचे ठरविले. ठरलेल्या कटानुसार, २५ जानेवारी रोजी आरोपी भारत मोहतूरे याने फोन करून आकाश शेंडे याला भेटण्यासाठी बाहेर बोलविले. आकाश त्याला भेटण्यासाठी घराबाहेर पडला, तो परतलाच नाही. त्यामुळे आकाशच्या कुटुंबीयांनी त्याचा शोध सुरू केला. अखेर २६ जानेवारी रोजी सकाळी ८ वाजताच्या सुमारास वैनगंगा नदीच्या काठावर आकाशचा मृतदेह आढळून आला..आकाशचा गळा आवळून खून केल्याचे प्राथमिक तपासातून स्पष्ट झाले. घटनेची माहिती मिळताच मोहाडी पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळ गाठून मृतदेह ताब्यात घेतला. पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली आणि पाचही आरोपींना अटक केली. अधिक तपास पोलिस निरीक्षक सुरेंद्र बेलखेडे, पोलिस उपनिरीक्षक राहुल चौधरी करीत आहेत..जातीबाहेर मुलीचे लग्न म्हणजे 'नामुष्की'बेटाळा येथील आकाश शेंडे हा ट्रॅक्टर चालक म्हणून काम करत होता. त्याचे गावातील मुलीसोबत तीन वर्षांपासून प्रेमप्रकरण सुरू होते. दोघांनी एकमेकांसोबतच जगण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे नातेवाईकांचा विरोधही मावळला. त्यांनी ६ जानेवारीला गावातील मंदिरात लग्न केले. यामुळे दोघांनाही त्यांचे प्रेम फळाला आले असे वाटत होते. परंतु, जातीबाहेरच्या मुलासोबत आपल्या मुलीचे लग्न होणे ही बाब सासू अंजू कुंभलकर यांना सहन झाली नाही. यातूनच त्यांनी आकाशचा काटा काढण्याचा कट रचून खून केला. पोलिसांनी अटक केलेल्या पाचही आरोपींना न्यायालयाने ३० जानेवारीपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे..Solapur Tirupati flight: सोलापूर-तिरुपती विमानसेवेस पुण्याचा अडथळा; पुणे विमानतळावर स्लॉट मिळेना, स्टार कंपनीकडून सोलापुरात चाचपणी!.जीवाची किंमत ३० हजारआपल्या मुलीला फूस लावून लग्न केल्याचा राग अनावर झाल्याने अंजू यांनी ३० हजारात जावयाला मारण्याची सुपारी दिली. आयुष्य किती स्वस्त झाले. एका तरुणाच्या आयुष्याची किंमत अवघी तीस हजार झाल्याने जिल्ह्यात हळहळ व्यक्त होत आहे.