नागपूर,: विदर्भ आणि मराठवाड्याने दुग्ध संकलनाचा १० लाख लिटरचा टप्पा गाठला आहे. पशुखाद्यावरील खर्च कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाच्या वतीने ५०० टन पशुखाद्य निर्मितीचा प्रकल्प लवकरच नागपुरात सुरू होणार आहे. ८०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून दुग्ध पदार्थ बनवण्याचा कारखानाही उभारण्यात येत असल्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले. .राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या मैदानावर सुरू असलेल्या ‘ॲग्रोव्हिजन २०२६’ प्रदर्शनाच्या दुसऱ्या दिवशी ‘दुष्काळी परिस्थितीत पशुसंवर्धन आणि चारा नियोजन’ या विषयावरील कार्यशाळेत ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. मनीष शाह, प्रसेन जोशी, अपूर्व बजाज आदींची उपस्थिती होती. पुढे गडकरी म्हणाले की, विदर्भात शेतीला पूरक व्यवसाय वाढले पाहिजेत. मदर डेअरी आल्यानंतर प्रतिलिटर दुधाला अधिक दर मिळू लागला आहे..आता भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली येथील धानापासून राईस ब्रान तेल आणि सोयाबिनपासून सोयाबिन तेल नागपुरात तयार होणार आहे. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड येथे ‘धारा’च्या माध्यमातून ते विकले जाणार आहे. यासाठी एमआयडीसी येथील महानंदाची जागा आणि सेमिनरी हिल्स येथील जागा राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाला दिली आहे..कुपोषणासाठी परिचित असलेल्या मेळघाटात जेथे ३०० लिटर दूध संकलनही होत नव्हते, तेथे ३ हजार लिटर दूध संकलन केले जात आहे. येत्या दोन-तीन वर्षांत मेळघाटात १० हजार लिटर दूध संकलनाचे उद्दिष्ट गाठण्याचे नियोजन आहे.जोड व्यवसायाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त व समृद्ध बनवता येईल, असा विश्वास नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केला. यावेळी विदर्भातील विक्रमी दूध संकलन करणाऱ्या महिलांचा गडकरींच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला..पुढल्या वर्षी सत्कारमूर्तींसाठी जागा कमी पडली पाहिजेमदर डेअरीच्या माध्यमातून मेळघाट, गडचिरोली येथील दुग्धव्यवसायातून लाखो रुपयांचे उत्पन्न घेणाऱ्या महिलांचा सत्कार करण्यात आला. पुढील वर्षी सत्कार करताना व्यासपीठावर जागा अपुरी पडेल, इतकी संख्या १०० ते २०० मध्ये असावी आणि त्यात किमान एक-एक कोटी रुपयांचे उत्पन्न घेणाऱ्या किमान शंभर महिलांचा सत्कार व्हावा, अशी अपेक्षा गडकरी यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.