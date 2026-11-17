नागपूर : मोठे कर्ज मंजूर करून देण्याचे आमिष दाखवून तब्बल ५४ लाख रुपये उकळले. पण, प्रत्यक्षात कोणतेही कर्ज मिळवून दिले नाही. या आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणात ‘भारतीय अपंग को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी’च्या पदाधिकाऱ्यांना एमपीआयडी विशेष न्यायालयाने दोषी ठरवीत प्रत्येकी सहा वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली..संस्थेचा अध्यक्ष फैजी शेख, त्याची पत्नी नसरीन शेख आणि बहीण रिझवाना खान अशी आरोपींची नावे आहेत. या प्रकरणी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आशिष आयचित यांनी निर्णय दिला. सेंट्रल अव्हेन्यू रोडवरील फवारा चौक परिसरात असलेल्या या सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून आरोपींनी कर्ज मिळवून देण्याचे जाळे विणले होते. .फिर्यादी सत्यनारायण मालू यांच्या पत्नीच्या नावाने १८ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करून देण्याचे आश्वासन आरोपींनी दिले होते. कर्ज मंजुरीच्या प्रक्रियेचे कारण पुढे करत आरोपींनी फिर्यादीकडून टप्प्याटप्प्याने ५४ लाख रुपये स्वीकारले. मात्र, पैसे घेतल्यानंतरही कर्ज मंजूर केले नाही आणि रक्कमही परत केली नाही. खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान आठ महत्त्वाच्या साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले. राज्य शासनातर्फे ॲड. अभय जिकार यांनी बाजू मांडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.