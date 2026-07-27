Nagpur River Accident: नदीत बुडून विद्यार्थ्याचा मृत्यू; सात मित्र बचावले; पोहण्याचा मोह जिवावर बेतला

कामठी: आडका गावाजवळील ढोऱ्यापोऱ्या नदीत पोहण्यासाठी गेलेल्या आठ मित्रांपैकी एका १७ वर्षीय विद्यार्थ्याचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला, तर सात मित्र बचावले. ही घटना शनिवारी (ता. २५) सायंकाळी सुमारे ५ वाजताच्या सुमारास घडली. .प्रियांशू मनोज गुरवे (वय १७, रा. हिवरीनगर, वाठोडा) असे मृताचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रियांशू आपल्या सात मित्रांसह नदीवर पोहण्यासाठी आला होता. नदीतील पाण्याची खोली आणि प्रवाहाचा अंदाज न आल्याने तो खोल डोहात गेला व बुडू लागला..Koyna Dam Update : 'एल-निनो'चं संकट टळलं! अवघ्या 2 आठवड्यांत बदललं चित्र; कोयना धरण 80 टीएमसीच्या उंबरठ्यावर, 'कृष्णा'काठच्या शेतीचा प्रश्न मिटणार.प्रियांशूला वाचविण्यासाठी मित्रांनी तातडीने प्रयत्न केले. मात्र, नदीचा प्रवाह अधिक असल्याने त्यांना यश आले नाही. माहिती मिळताच आडका ग्रामपंचायतीचे सरपंच विजय खोडके, उपसरपंच, पोलिस पाटील तसेच ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेतली..ग्रामस्थांच्या मदतीने प्रियांशूचा मृतदेह पाण्याबाहेर काढण्यात आला. वडोदा पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा करून मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी शासकीय रुग्णालयात पाठविला. आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे..IND vs ZIM, T20I: 'युवा खेळांडूंच्या ऊर्जेने...' श्रेयस अय्यरनं सांगितलं झिम्बाब्वेविरुद्धच्या मालिकाविजयाचं कारण.पावसाळ्यात नदी-नाल्यांमध्ये पाण्याची खोली आणि प्रवाहाचा अचूक अंदाज येत नसल्याने अशा ठिकाणी पोहण्यासाठी जाणे टाळावे, असे आवाहन सरपंच विजय खोडके यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.