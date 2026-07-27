नागपूर

Nagpur River Accident: नदीत बुडून विद्यार्थ्याचा मृत्यू; सात मित्र बचावले; पोहण्याचा मोह जिवावर बेतला

17-Year-Old Student Drowns in River Near Adaka: कामठीजवळील आडका गावातील ढोऱ्यापोऱ्या नदीत पोहण्यासाठी गेलेल्या आठ मित्रांपैकी १७ वर्षीय विद्यार्थ्याचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला.
Nagpur River Accident

Nagpur River Accident

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कामठी: आडका गावाजवळील ढोऱ्यापोऱ्या नदीत पोहण्यासाठी गेलेल्या आठ मित्रांपैकी एका १७ वर्षीय विद्यार्थ्याचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला, तर सात मित्र बचावले. ही घटना शनिवारी (ता. २५) सायंकाळी सुमारे ५ वाजताच्या सुमारास घडली.

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