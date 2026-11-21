नागपूर : शहराचे आकाश सध्या स्वच्छ निळेशार आहे. अशा वातावरणामध्ये प्रेक्षकांना हेलिकॉप्टर आणि विमानाच्या माध्यमातून प्रात्यक्षिके दाखविण्यासाठी आम्ही नेहमीच उत्साही असतो. नागरिकांची मिळणारी दाद आमच्या पथकासाठी रोमांच उभा करणारी असते. सादरीकरणानंतर आम्हाला प्रेक्षकांनी काढलेली आमची अनेक छायाचित्रे पाहायला मिळत असतात. त्यामुळे नागपूरच्या या निळ्या आकाशामध्ये आमची छबी पाहण्यासाठी आम्ही उत्सुक आहोत, अशी भावना भारतीय वायुसेनेच्या पथकांनी व्यक्त केली..भारतीय वायुसेनेच्या देखभाल कमांड मुख्यालयातर्फे वायुसेनानगर येथे २१ आणि २२ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ९.३० वाजता ‘एअर फेस्ट २०२६’चे आयोजन करण्यात आले आहे. या थरारक हवाई प्रात्यक्षिकांच्या पूर्वसंध्येला वायुसेनेच्या ‘सूर्यकिरण एरोबॅटिक टीम’, ‘सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम’ आणि ‘रुद्राक्ष’ (एमआय-१७ व्ही ५) हेलिकॉप्टरच्या चमूने पत्रकारांशी संवाद साधला.यावेळी वैमानिकांनी विमानांची तांत्रिक वैशिष्ट्ये, हवेतील चित्तथरारक कसरतींमागील समन्वय आणि तरुणांना वायुदलात सामील होण्यासाठी प्रेरित करण्याचा मुख्य उद्देश स्पष्ट केला..स्पेशल फोर्सेसचे चित्तथरारक ऑपरेशनवायुसेनानगर येथे २१ आणि २२ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या या एअर फेस्टमध्ये सूर्यकिरण, सारंग आणि रुद्राक्ष यासह ‘सुखोई’ या आघाडीच्या लढाऊ विमानाची गर्जना, ‘आकाशगंगा’ स्कायडायव्हिंग टीमची पॅराशूट प्रात्यक्षिके, ‘गरुड’ स्पेशल फोर्सेसचे चित्तथरारक ऑपरेशन आणि ‘एअर वॉरियर ड्रिल टीम’ची शिस्तबद्ध कवायत नागपूरकरांना पाहायला मिळणार आहे.‘सूर्यकिरण’ची नऊ विमाने आणि तरुणांसाठी संधीवायुसेनेची शान असणाऱ्या ‘सूर्यकिरण एरोबॅटिक टीम’मधील वैमानिकांनीही यावेळी संवाद साधला. या पथकात ९ ‘हॉक एमके-१३२’ प्रगत जेट विमानांचा समावेश आहे. ही विमाने ताशी सुमारे ८०० ते १ हजार किलोमीटर वेगाने उड्डाण करण्यास सक्षम असून वैमानिकांच्या मूलभूत व प्रगत प्रशिक्षणासाठी यांचा प्रामुख्याने वापर केला जातो. अत्यंत वेगवान असूनही हवेत अचूक नियंत्रण ठेवण्याची या विमानांची खासियत आहे. भारतीय वायुसेनेत दाखल होण्यासाठी अनेक माध्यमे उपलब्ध आहेत, असे सूर्यकिरणच्या वैमानिकांनी तरुणांना मार्गदर्शन करताना सांगितले. केवळ लढाऊ वैमानिक म्हणूनच नव्हे, तर तांत्रिक आणि इतर शाखांमधूनही तरुण देशसेवेत मोठे योगदान देऊ शकतात..‘रुद्राक्ष’च्या ऑपरेशन त्रिवेणीचा थरारवायुसेनेच्या ताफ्यातील अत्यंत शक्तिशाली आणि बहुउद्देशीय वाहतूक हेलिकॉप्टर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ‘रुद्राक्ष’च्या पथकाने त्यांच्या प्रत्यक्ष मोहिमांचे अनुभव कथन केले. जवानांची ने-आण करणे, अतिदुर्गम भागात रसद पोहोचवणे, नैसर्गिक आपत्तीत बचावकार्य आणि शत्रूविरोधी मोहिमांमध्ये याचा मोठा वापर होतो. या पथकाची छत्तीसगडमधील नक्षलग्रस्त भागात विशेष तैनाती करण्यात आली होती. मे २०२५ मध्ये विजापूर, सुकमा आणि दंतेवाडा या अतिसंवेदनशील भागात राबवण्यात आलेल्या ‘ऑपरेशन त्रिवेणी’मध्ये या हेलिकॉप्टरने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. दुर्गम भागातून जवानांना सुरक्षित बाहेर काढणे आणि ‘कॅचबॅक मिशन’ यशस्वी करण्यात रुद्राक्ष पथकाचे मोठे योगदान राहिले आहे..‘सारंग’च्या शक्तीचे प्रदर्शनस्वदेशी बनावटीच्या ‘एचएएल ध्रुव’ (ॲडव्हांस लाइट हेलिकॉप्टर) च्या माध्यमातून जगभरात भारताची मान उंचावणाऱ्या ‘सारंग’ टीमने पथकाचा प्रवास उलगडला. २००३ मध्ये स्थापन झालेल्या या पथकाने आतापर्यंत देश-विदेशातील ५०० हून अधिक ठिकाणी आपले कौशल्य सादर केले आहे. स्वदेशी बनावटीच्या ‘एएलएच ध्रुव’ हेलिकॉप्टरमध्ये अत्याधुनिक नेव्हिगेशन प्रणाली आणि हवेत कमालीचा समतोल राखण्याची क्षमता आहे. यामुळे ते कठीण एरोबॅटिक कसरतींसाठी सर्वोत्तम मानले जाते. सारंग टीमच्या माध्यमातून ‘मेक इन इंडिया’ची ताकद देशविदेशात प्रशंसेस पात्र ठरत आहे.नागपूर : भारतीय वायुसेनेतर्फे वायुसेनानगर येथे आयोजित करण्यात येणाऱ्या ‘एअर फेस्ट २०२६’च्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी आयोजनस्थळी जय्यत तयारी करण्यात आली. यानिमित्त सूर्यकिरण पथकासह वायुदलाच्या विविध पथकांनी विमानांच्या चित्तथरारक हवाई कसरतींचा सराव केला. आकाशात उंच झेप घेत विमानांनी विविध प्रात्यक्षिके सादर केली. (सकाळ छायाचित्रसेवा).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.