Nagpur Air Hostess Love Affair Dispute : एअर होस्टेसचं डॉक्टरशी प्रेमसंबंध, लग्नही करणार होती; पण एका कॉलनंतर उचललं टोकाचं पाऊल

नागपूर : प्रेमसंबंधातील वादातून २८ वर्षीय एअर होस्टेसने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना लकडगंज हद्दीत शुक्रवारी (ता. ३) उघडकीस (Nagpur Air Hostess Case) आली. आत्महत्येपूर्वी तिने प्रियकराला फोन केला, बोलतानाच त्यांच्यात वाद उफाळून आल्याची माहिती आहे..मृत युवतीचे नाव गायत्री (वय २८) असून ती एका विमान कंपनीत कार्यरत होती. तिचे वडील हॉटेल व्यावसायिक आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गायत्रीचे एका डॉक्टरसोबत प्रेमसंबंध होते आणि दोघे लवकरच विवाहबद्ध होणार असल्याची माहिती तिने कुटुंबीयांना दिली होती. कुटुंबीयांनीही त्यांना संमती दिली होती..Nagpur Crime : चिठ्ठी लिहून 28 वर्षीय विवाहितेनं गळफास घेऊन संपवलं जीवन; पतीला केला होता फोन, आई गेलेली आंबेडकर जयंतीचा कार्यक्रम पाहायला!.शुक्रवारी तिचे कुटुंबीय भंडारा येथील नातेवाइकाकडे कार्यक्रमासाठी गेले होते. घरी एकटीच असताना तिने प्रियकराला फोन केला. बोलताना दोघांमध्ये वाद झाला. संतापून तिने आत्महत्येची धमकी देत फोन बंद केला..काही तासांनी कुटुंबीय घरी परतल्यानंतर ती गळफास लावलेल्या स्थितीत दिसली. त्यांनी घटनेची माहिती लकडगंज पोलिसांना दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली असून पुढील तपास सुरू आहे.