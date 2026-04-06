Nagpur News: एअर होस्टेसने जीवन संपवले; प्रेमसंबंधातील वादातून उचलले टोकाचे पाऊल

नागपूर: प्रेमसंबंधातील वादातून २८ वर्षीय एअर होस्टेसने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना लकडगंज हद्दीत शुक्रवारी (ता. ३) उघडकीस आली. आत्महत्येपूर्वी तिने प्रियकराला फोन केला, बोलतानाच त्यांच्यात वाद उफाळून आल्याची माहिती आहे. .मृत युवतीचे नाव गायत्री (वय २८) असून ती एका विमान कंपनीत कार्यरत होती. तिचे वडील हॉटेल व्यावसायिक आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गायत्रीचे एका डॉक्टरसोबत प्रेमसंबंध होते आणि दोघे लवकरच विवाहबद्ध होणार असल्याची माहिती तिने कुटुंबीयांना दिली होती. कुटुंबीयांनीही त्यांना संमती दिली होती..शुक्रवारी तिचे कुटुंबीय भंडारा येथील नातेवाइकाकडे कार्यक्रमासाठी गेले होते. घरी एकटीच असताना तिने प्रियकराला फोन केला. बोलताना दोघांमध्ये वाद झाला. संतापून तिने आत्महत्येची धमकी देत फोन बंद केला..काही तासांनी कुटुंबीय घरी परतल्यानंतर ती गळफास लावलेल्या स्थितीत दिसली. त्यांनी घटनेची माहिती लकडगंज पोलिसांना दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली असून पुढील तपास सुरू आहे.