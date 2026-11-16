Nagpur Air Pollution: पंचमीच्या फटाक्यांनी नागपूरचा श्वास कोंडला ; रामनगर, महालची हवा सर्वाधिक दूषित; पीएम २.५ चे प्रमाण ४३६ वर

नागपूर, : दिवाळीनंतरच्या पंचमीनिमित्त शनिवारी रात्री झालेल्या फटाक्यांच्या आतषबाजीचा शहराच्या हवेच्या गुणवत्तेवर मोठा परिणाम झाला. शहरातील अनेक भागांत प्रदूषणाची पातळी वाढली असून, रामनगरमध्ये हवा गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय) २०५ वर पोहोचला. महालमध्येही सूक्ष्म धूलिकणांचे प्रमाण धोकादायक पातळीवर गेल्याने नागरिकांच्या आरोग्याची चिंता वाढली आहे..शहरातील हवेची गुणवत्ता आधीच खालावत असताना फटाक्यांच्या धुरामुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली. रामनगर परिसरात पीएम २.५ चे प्रमाण ३४१, तर पीएम १० चे प्रमाण २०२ नोंदविण्यात आले. वाढलेल्या प्रदूषणामुळे नागरिकांना श्वास घेण्यास त्रास सहन करावा लागला. विशेषतः श्वसनविकार असलेल्या रुग्णांना याचा अधिक त्रास होण्याची शक्यता आहे. महाल परिसरातील स्थितीही चिंताजनक होती. येथे एक्यूआय २०० वर पोहोचला..पीएम २.५ चे प्रमाण तब्बल ४३६, तर पीएम १० चे प्रमाण ४०६ नोंदविण्यात आले. फटाक्यांच्या धुरामुळे हवेत सूक्ष्म धूलिकणांचे प्रमाण वाढल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.अंबाझरी परिसरात एक्यूआय १७७, तर सिव्हिल लाइन्समध्ये १८४ नोंदविण्यात आला. त्यामुळे शहरातील बहुतांश भागांत हवेची गुणवत्ता खालावल्याचे चित्र होते. वाहनांचा धूर, रस्त्यांवरील धूळ आणि हिवाळ्यातील प्रतिकूल वातावरणामुळे आधीच प्रदूषणाचा सामना करणाऱ्या नागपूरकरांना फटाक्यांच्या आतषबाजीचा आणखी फटका बसला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.