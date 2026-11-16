Nagpur Airport : विमानतळावर आजपासून वाहतूक व्यवस्थेत तात्पुरते बदल

नागपूर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील सेंट्रल डोमच्या नूतनीकरणाचे काम सुरू आहे. त्यामुळे प्रवाशांच्या सोयीसाठी विमानतळ परिसरातील वाहतूक व्यवस्था, प्रवासी पिक-अप आणि पार्किंगच्या प्रवेश-निर्गमन मार्गात तात्पुरते बदल करण्यात येत आहे. हे बदल सोमवार (ता.१६) पासून लागू होणार आहेत. त्यामुळे विमानतळावर येणाऱ्या आणि प्रवाशांना घेण्यासाठी जाणाऱ्या नागरिकांनी नव्या वाहतूक व्यवस्थेची नोंद घेण्याचे आवाहन विमानतळ प्रशासनाने केले आहे..विमानतळावर जाण्यासाठी अतिरिक्त वेळ ठेवाविमानतळावरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांनी संभाव्य वाहतूक कोंडी लक्षात घेऊन घरातून निघण्याचे नियोजन करावे. विमानतळावर वेळेत पोहोचण्यासाठी प्रवासाकरिता पुरेसा अतिरिक्त वेळ राखून ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..आगमन विभागातील पिक-अप झोनमध्ये बदलविमानतळाच्या आगमन विभागातील सध्याचा प्रवासी पिक-अप झोन तात्पुरत्या स्वरूपात बंद राहण्याची शक्यता आहे. या कालावधीत प्रवाशांना घेण्यासाठी येणाऱ्या वाहनांनी जनरल पार्किंगमधील लेन क्रमांक २ येथे जावे. यासाठी विमानतळ परिसरात लावण्यात आलेल्या दिशादर्शक फलकांचे पालन करावे..खामला मार्गावरील वाहतुकीत परिवर्तनएअरपोर्ट साऊथ मेट्रो स्टेशनकडून विमानतळाच्या आगमन मार्गाने खामलाकडे जाणाऱ्या वाहनचालकांसाठीही वाहतूक बदल करण्यात आला आहे. आगमन विभागाच्या बाजूने जाणारी डावीकडील वळणाची वाहतूक पुढील सूचना मिळेपर्यंत बंद राहणार आहे. त्यामुळे वाहनचालकांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.