नागपूर

Nagpur Airport : विमानतळावर आजपासून वाहतूक व्यवस्थेत तात्पुरते बदल

Nagpur Airport Traffic Diversion :डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील सेंट्रल डोमच्या नूतनीकरणामुळे १६ नोव्हेंबरपासून पिक-अप झोन, पार्किंग आणि खामला मार्गावरील वाहतुकीत तात्पुरते बदल लागू होणार आहेत.
Temporary traffic and passenger pickup arrangements announced at Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport in Nagpur.

Temporary traffic and passenger pickup arrangements announced at Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport in Nagpur.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील सेंट्रल डोमच्या नूतनीकरणाचे काम सुरू आहे. त्यामुळे प्रवाशांच्या सोयीसाठी विमानतळ परिसरातील वाहतूक व्यवस्था, प्रवासी पिक-अप आणि पार्किंगच्या प्रवेश-निर्गमन मार्गात तात्पुरते बदल करण्यात येत आहे. हे बदल सोमवार (ता.१६) पासून लागू होणार आहेत. त्यामुळे विमानतळावर येणाऱ्या आणि प्रवाशांना घेण्यासाठी जाणाऱ्या नागरिकांनी नव्या वाहतूक व्यवस्थेची नोंद घेण्याचे आवाहन विमानतळ प्रशासनाने केले आहे.

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