Nagpur Crime: दारूभट्टीत झालेल्या वादातून खून; राजकमल चौकातील घटना, दोन अल्पवयीनांसह सहा जण ताब्यात

नागपूर : दारूभट्टीत दारुड्यांमध्ये वाद झाला. यादरम्यान आरोपींनी दगडांनी ठेचून एकाचा खून केला. ही थरारक घटना शनिवारी रात्री अजनी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील राजकमल चौकात घडली. विशाल बळवंतराव बनसोड (वय ३२, रा. चौधरी मोहल्ला, मानवता शाळेजवळ) असे मृताचे नाव आहे..शनिवारी रात्री विशाल राजकमल चौकाजवळील देशी दारूच्या भट्टीत दारू पिण्यासाठी गेला होता. रात्री ९.३० वाजताच्या सुमारास भट्टीत बसून मद्यप्राशन करीत असलेल्या वीरजी कावेठिया आणि त्याच्या साथीदारांसोबत विशालचा वाद झाला..बराच वेळपर्यंत त्यांच्यात हाणामारीही झाली. याच दरम्यान वीरजी आणि त्याच्या साथीदारांनी रस्त्यावरील सिमेंटचे गट्टू उचलून विशालवर हल्ला केला. डोक्याला मार लागल्याने विशाल जागीच कोसळला. तरीही आरोपींनी त्याच्यावर हल्ला करणे थांबवले नाही..पोलिसांनी वीरजीसह दोघांना ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडून इतर आरोपींची माहिती मिळाली. पोलिसांनी आतापर्यंत वीरजी बालाजी कावेठिया (वय ४०), दिनेश शिवप्रसाद राठी (वय ३०), जयराम धारसिंग कावेठिया आणि सूरज दीपक कावेठिया (वय २४) सर्व रा. सावित्रीबाई फुलेनगर यांना अटक केली..यातील आणखी दोन अल्पवयीन आरोपींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. अजनीचे पोलिस निरीक्षक नितीन राजकुमार यांनी सांगितले की, प्राथमिक तपासात दारू पिताना झालेल्या वादातून ही घटना घडल्याचे पुढे आले आहे. सर्व आरोपींना अटक केल्यानंतरच खरे कारण समोर येईल. पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला..