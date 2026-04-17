Nagpur Crime News: भाजीविक्रेत्या युवकाचा सिनेस्टाईल खून ; जादूमहल चौकातील रस्त्यावर रंगला थरार ; अकरा अल्पवयीन आरोपी ताब्यात

नागपूर: पैशाच्या जुन्या भांडणातून अजनी भागातील जादूमहल चौकात बारा ते पंधरा अल्पवयीन आरोपींनी सागर गिरीधर सलामे ( वय २२, रा. सोनझरी, सक्करदरा ) या भाजीविक्रेत्या युवकाचा धारदार शस्त्राने खून केला. ही घटना रात्री साडेदहा वाजताच्या सुमारास घडली. याप्रकरणी अजनी पोलिसांनी अकरा अल्पवयीन आरोपींना ताब्यात घेतले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, सागर सोबत मुख्य अल्पवयीन आरोपी याच्या पैशावरून वाद होता. त्यातून दहा दिवसांपूर्वी सोनझरी परिसरात गांजा पिण्यावरून सागर याचा त्याच्याशी वाद झाला. तेव्हा सागरने त्याला लाकडी दांड्याने त्याला बदडल्याने याचा बदला घेण्यासाठी आरोपींनी त्याला जादुमहल चौकात बोलाविले होते..सागर बुधवारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीची रॅली आटोपून मित्र हर्षल ऊर्फ अलेक्स संजय शिंदे (वय २५,रा. राणी भोसलेनगर) याच्यासोबत सिद्धेश्वर सभागृह परिसरात आला. तेथून त्याने आरोपीला फोन केला.त्यानंतर पाच ते सहा वाहनांवर बारा ते पंधरा जण तिथे आले. त्यांनी सुरुवातीला सागरला शिवीगाळ करून 'त्या दिवशी का मारले? ' अशी विचारणा केली..त्यानंतर त्याने सागरसह हर्षलला मारहाण केल्याने सागर जादुमहलकडे पळाला. हर्षलला मारहाण करणारेही त्याच्या मागे धावले. पळताना सागर खाली पडल्याने त्याच्यावर तिथेच चाकू, दंडुक्याने आणि धारदार शस्त्रांनी वार करून त्याला रक्ताच्या थारोळ्यात लोळवित सर्व आरोपी पसार झाले.घटनेची माहिती मिळताच अजनी पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले व मृतदेह पंचनामा करीत मेडिकलमध्ये पाठविला. त्यानंतर गुन्हा दाखल करीत, पोलिसांनी अकरा अल्पवयीन आरोपींना ताब्यात घेतले..जीव वाचविण्यासाठी पळत होता सैरावैरासागरला मारहाण करीत, त्याच्यावर चाकूने वार करीत असताना तो बचावासाठी परिसरातून सैरावैरा पळत होता. त्याच्या मागे सर्वच आरोपी शस्त्रासह धावत असल्याचे चित्र होते. हे दृश्य अनेकांनी बघीतले.