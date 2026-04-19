Nagpur News: लग्नसराई आणि मुहूर्तामुळे सराफा बाजारात चैतन्य; महागाईतही अक्षय तृतीयेला खरेदीसाठी नागरिकांनी केली गर्दी

नागपूर: जागतिक बाजारपेठेतील सोन्याच्या वाढत्या दरांचे सावट असताना अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर सोने आणि चांदी खरेदीकडे नागरिकांचा कल वाढला आहे. जिल्ह्यात रविवारी एका दिवसात १५० कोटींची उलाढाल होण्याची शक्यता आहे. वाढत्या किमतींच्या काळातही ही उलाढाल बाजारपेठेची मजबुती दर्शविणारी आहे. .अक्षय तृतीयेच्या पूर्वसंध्येला सकाळपासूनच शहरातील सराफा दुकानांमध्ये ग्राहकांची मोठी वर्दळ पाहायला मिळाली. सोन्याला केवळ अलंकार म्हणून न पाहता, एक सुरक्षित आणि दीर्घकालीन गुंतवणूक म्णून पाहण्याकडे ग्राहकांचा कल होता..विशेष म्हणजे, यंदा केवळ जड दागिन्यांवर भर न देता ग्राहकांनी हलक्या वजनाचे दागिने, सोन्याची नाणी, वाळे, लग्नसराईचे दागिन्यांना मोठी पसंती दिली. त्याचबरोबर तरुण पिढीने डिजिटल गोल्ड आणि गोल्ड ईटीएफ यांसारख्या आधुनिक गुंतवणूक पर्यायांची निवड केल्याने खरेदीचे स्वरूप बदलत असल्याचे दिसते.अक्षय तृतीया हा भारतीयांसाठी सोने खरेदीचा अत्यंत महत्त्वाचा मुहूर्त मानला जातो. सोने-चांदीचा दर उच्चांकी पातळीवर असतानाही ग्राहकांचा जो विश्वास पाहायला मिळाला, तो सोन्याशी असलेले लोकांचे भावनिक नाते अधोरेखित करतो..ग्राहक आता अधिक जागरूक झाले असून सुलभ हप्ते आणि नियोजित गुंतवणुकीद्वारे सोने खरेदी करण्याकडे त्यांचा कल वाढला आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा सोन्याचे दर कमी असल्याने ग्राहकांनी खरेदीसाठी अक्षय तृतीयेच्या पूर्वसंध्येलाच खरेदीसाठी गर्दी केली होती. अनेकांनी मुहूर्तावर दागिने नेता यावे म्हणून ॲडव्हान्समध्ये बुकिंग केल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले.."यावर्षी अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्ताला लग्नसराईच्या हंगामाचे मोठे पाठबळ मिळत आहे. विवाहासाठी लागणाऱ्या दागिन्यांच्या खरेदीमुळे सराफा बाजारात चैतन्याचे वातावरण निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. आगामी काळात जागतिक आर्थिक घडामोडी आणि चलनातील चढ-उतार याचा परिणाम बाजारावर होऊ शकतो. सोन्याच्या झळाळीने यंदाची अक्षय तृतीया व्यापाऱ्यांसाठी आणि गुंतवणूकदारांसाठी खऱ्या अर्थाने लाभदायी ठरणार आहे."- राजेश रोकडे, अध्यक्ष, ऑल इंडिया जेम्स ॲण्ड ज्वेलरी कौन्सिल.