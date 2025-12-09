Nagpur Accident: नागपूर अमरावती महामार्गावर अज्ञात वाहनाच्या धडकेत दोघांचा मृत्यू

कोंढाळी/कामठी : नागपूर-अमरावती राष्ट्रीय महामार्गावरील दुधाळा येथे अज्ञात वाहनाने दिलेल्या धडकेत रोशन नामदेवराव कवरइक (वय ३३, रा. शिवा) यांचा मृत्यू झाला. घटना सोमवारी (ता.८)रात्री ९ वाजता घडली..रोशन हा सोलार कंपनीत कार्यरत असून विवाहीत व नऊ महिन्याच्या मुलीचा पिता आहे. कोंढाळीहून परत जात असताना पल्सर दुचाकीला मिळालेल्या जोरदार धडकेत तो गंभीर जखमी झाला..कोंढाळी पोलिस व ॲंबुलन्सच्या मदतीने रुग्णालयात नेले असता डॉक्टरांनी मृत घोषित केले. शवविच्छेदनासाठी मृतदेह काटोल ग्रामीण रुग्णालयात पाठविण्यात आला. सुरादेवी गावाजवळ अज्ञात वाहनाने दिलेल्या जोरदार धडकेत सायकलस्वार नंदकिशोर जसराज नागरे (वय३५) यांचा मृत्यू झाला. .रविवारी सायंकाळच्या सुमारास कोराडी देवी मंदिर मागील सुरादेवी रोडवर स्टार बस डेपोसमोरून जात असताना अज्ञात वाहनाने वेग व निष्काळजीपणे त्यांच्या सायकलीला धडक दिली. धडक बसताच नागरे गंभीर जखमी अवस्थेत रस्त्यावर पडले..Nagpur Accident: मंगळवार ठरला अपघातवार; तीन अपघातांमध्ये ४ ठार.त्यांना सोरमारे हॉस्पिटल, कोराडी येथे दाखल करून पुढील उपचारासाठी मेयो हॉस्पिटलमध्ये हलविण्यात आले; मात्र उपचारापूर्वीच डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. या प्रकरणी पत्नी शीतल नंदकिशोर नागरे (वय २८) यांच्या तक्रारीवरून अज्ञात चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास कोराडी पोलिस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.