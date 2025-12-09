नागपूर

Nagpur Accident: नागपूर अमरावती महामार्गावर अज्ञात वाहनाच्या धडकेत दोघांचा मृत्यू

Hit and Run: नागपूर-अमरावती राष्ट्रीय महामार्गावरील दुधाळा येथे अज्ञात वाहनाने दिलेल्या धडकेत रोशन नामदेवराव कवरइक यांचा मृत्यू झाला. घटना सोमवारी रात्री ९ वाजता घडली. . रोशन हा सोलार कंपनीत कार्यरत असून विवाहीत व नऊ महिन्याच्या मुलीचा पिता आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कोंढाळी/कामठी : नागपूर-अमरावती राष्ट्रीय महामार्गावरील दुधाळा येथे अज्ञात वाहनाने दिलेल्या धडकेत रोशन नामदेवराव कवरइक (वय ३३, रा. शिवा) यांचा मृत्यू झाला. घटना सोमवारी (ता.८)रात्री ९ वाजता घडली.

