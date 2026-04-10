Washim News: रासायनिक वेल्डिंग पुट्टी पडल्याने वाहतुकीला अडथळा; खराब पुट्टी रस्त्याच्या कडेला टाकून वाहनचालक पसार; अनेक जण घसरले

वाडी: नागपूर-अमरावती महामार्ग वर गुरुवारी (ता. ९) दुपारी सुमारे ३ वाजताच्या सुमारास चालत्या ट्रकमधून रासायनिक वेल्डिंग पुट्टी रस्त्यावर सांडल्याने वाहतुकीला मोठा अडथळा निर्माण झाला. या घटनेत अनेक वाहनचालक घसरून पडले, तर पुट्टीची पावडर डोळ्यात गेल्याने काहींना दुखापत झाली. परिणामी परिसरात काही काळ खळबळ उडाली..प्राप्त माहितीनुसार, एमआयडीसी औद्योगिक परिसर येथून अज्ञात ट्रक खराब रासायनिक वेल्डिंग पुट्टी फेकण्यासाठी अमरावती महामार्गाच्या दिशेने निघाला होता..एमआयडीसी टी-पॉईंटवरून नागपूरकडे वळण घेताच ट्रकच्या मागील भागातून ही पुट्टी रस्त्यावर सांडू लागली. नागरिकांनी आरडाओरड करून चालकाला वाहन थांबवण्याचे संकेत दिले, मात्र तो मोबाईलवर बोलत असल्याने त्याचे याकडे दुर्लक्ष झाले..मोठ्या प्रमाणात पुट्टी रस्त्यावर पसरल्याने वाहनचालक घसरत होते तसेच काहींना डोळ्यांची इजा झाली. यावेळी उपस्थित न.प. चे विरोधी पक्षनेते श्याम मंडपे, नगरसेवक नरेंद्र मेंढे, केशव बांद्रे, दिलीप दोरखंडे यांनी तात्काळ नगरपरिषद वाडीच्या अग्निशमन विभागाला कळवले..अग्निशमन विभागाने घटनास्थळी पोहोचताच भारत पेट्रोल पंप समोरून एका बाजूची वाहतूक बंद केली आणि नगरपरिषद कार्यालयासमोरील मुख्य रस्त्यावर पाण्याचा मारा करून मार्ग स्वच्छ केला. दरम्यान, संबंधित ट्रक चालक नाका क्रमांक १० मार्गे वायुसेना मार्गावर जाऊन उर्वरित खराब पुट्टी रस्त्याच्या कडेला टाकून पसार झाला.