नागपूर

Washim News: रासायनिक वेल्डिंग पुट्टी पडल्याने वाहतुकीला अडथळा; खराब पुट्टी रस्त्याच्या कडेला टाकून वाहनचालक पसार; अनेक जण घसरले

Drivers Slip and Injured Due to Putty Scattered on Road: नागपूर-अमरावती महामार्गावर ट्रकमधून रासायनिक वेल्डिंग पुट्टी सांडल्याने वाहतूक अडथळ्यात आली. अनेक वाहनचालक घसरले, काहींना डोळ्यांची दुखापत झाली.
वाडी: नागपूर-अमरावती महामार्ग वर गुरुवारी (ता. ९) दुपारी सुमारे ३ वाजताच्या सुमारास चालत्या ट्रकमधून रासायनिक वेल्डिंग पुट्टी रस्त्यावर सांडल्याने वाहतुकीला मोठा अडथळा निर्माण झाला. या घटनेत अनेक वाहनचालक घसरून पडले, तर पुट्टीची पावडर डोळ्यात गेल्याने काहींना दुखापत झाली. परिणामी परिसरात काही काळ खळबळ उडाली.

