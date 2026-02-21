Nagpur Amravati Highway Accident: नागपूर-अमरावती महामार्गावर; दुचाकी झाडावर आदळून दोघांचा मृत्यू

बाजारगाव : नागपूर-अमरावती महामार्गावरील चाकडोह शिवारात भरधाव दुचाकी झाडावर आदळून भीषण अपघात झाल्याची घटना शुक्रवारी (ता. २०) घडली. या अपघातात अमरावती येथील जनार्दन गोंडुजी मोरे (वय ७७, रा. अंबाडा कंडारी, अमरावती) यांचा जागीच मृत्यू झाला..तर संजय पंजाबराव थोरात (वय ६६, रा. बौद्धपुरा, यावली शहीद, अमरावती) यांचा नागपूर येथील शासकीय रुग्णालयात नेत असताना वाटेतच मृत्यू झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, नागपूरहून अमरावतीकडे जात असताना दुचाकीस्वाराचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले आणि दुचाकी थेट झाडावर धडकली..अहिल्यानगर-कल्याण महामार्गावर भीषण अपघात; दोन तरुण जागीच ठार, दोन जखमी, चालकाचा डोळा लागला अन् तेवढ्यात कार....यामध्ये एकाचा जागीच तर दुसऱ्याचा रुग्णालयात नेताना मृत्यू झाला. मृतक भोपाळ येथे लग्नसमारंभ आटोपून एमएच २७ ईए ६१२० क्रमांकाच्या दुचाकीने परतत होते. अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी तत्काळ मदतकार्य सुरू केले..Karanja Car Accident : मूर्तिजापूर–कारंजा मार्गावर भीषण कार अपघात; दोघांचा जागीच मृत्यू, चार जण गंभीर जखमी.प्रफुल्ल तातोडे या रुग्णवाहिका चालकाने जखमीला रुग्णालयात नेण्यास मदत केली. थोरात हे मेळघाट येथील वनविभागात सेवानिवृत्त होते. घटनेची माहिती पोलिसांना देण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.