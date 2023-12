Nagpur Accident : नागपूर अमरावती मार्गावर अपघात; भरधाव ट्रकची एका बसला धडक; मुख्यमंत्र्यानी थांबवला ताफा

nagpur amravati highway truck bus two wheeler accident cm shinde at the spot police hospital sakal

ऋषिकेश साळवी Nagpur News: अमरावती वरून नागपूरच्या दिशेने जात असताना भरधाव दिशेने मागून येणाऱ्या ट्रक ने एका बसला धडक दिली व समोरून येत असलेल्या दुचाकी चालकाला चिरडलं असा विचित्र अपघात नागपूर अमरावती मार्गावर घडला. या अपघातात दुचाकी आणि ट्रक चालक जखमी झाले आहेत बसमधील प्रवासी अडकले आहेत त्यांना बाहेर काढण्याचे काम सुरू आहे, जखमी महिलेला उपचारासाठी रूग्णालयात पाठवण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री यांचा ताफा बाजार गाव येथून परत नागपूरच्या दिशेने जात असताना हा अपघात दिसल्यावर त्यांनी त्यांचा ताफा थांबवून अपघाताची माहिती घेतली, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रवी नगर येथील डॉक्टर सेन गुप्ता हॉस्पिटलमध्ये भेटही दिली व जखमी मुलाच्या आईची विचारपूस केली, नंतर मार्गस्थ झाले.