Nagpur: विज्ञान संस्कृती रुजविण्यासाठी नितीन गडकरींचा पुढाकार; विज्ञानाभिमुख कार्यासाठी संस्थेची स्थापना, ६० कोटींची तरतूद करणार

नागपूर : 'अपूर्व विज्ञान मेळा' हे अभियान भविष्यातही सुरूच राहील, अशी ग्वाही केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली. विज्ञानाभिमुख कार्य करण्यासाठी याच धर्तीवर एका संस्थेची स्थापना करण्यात येणार असून, त्यासाठी ६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा मानस बोलून दाखविला. गडकरी यांना विविध प्रयोगांची माहिती जाणून घेताना बघून विद्यार्थी आनंदी झाले..नागपूर महानगरपालिका आणि असोसिएशन फॉर रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन बेसिक सायन्स एज्युकेशन (एआरटीबीएसई) यांच्या संयुक्त विद्यमाने राष्ट्रभाषा भवन परिसर येथे आयोजित 'अपूर्व विज्ञान मेळाव्या'त आयोजित कार्यक्रमाला गडकरी प्रामुख्याने उपस्थित होते. समाजवादी विचारक रघू ठाकूर अध्यक्षस्थानी होते. व्यासपीठावर एआरटीबीएसईचे सचिव सुरेश अग्रवाल, राजाराम शुक्ला, शिक्षणाधिकारी साधना सयाम, सूर्यमणी भिवगडे आणि ए. बी. खान उपस्थित होते. यावेळी गडकरींच्या हस्ते छिंदवाडा येथील शिक्षिका डॉ. अभिलाषा जैन -भांगरे यांच्या 'क्यों पढ़ें फिजिक्स' या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. संचालन नीता गडेकर यांनी केले..चौथ्या दिवशी विद्यार्थ्यांची विक्रमी गर्दीविज्ञान मेळ्याच्या चौथ्या दिवशी विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांची मोठी गर्दी उसळली होती. या मेळ्याला शेजारील छत्तीसगड राज्यातील विविध जिल्ह्यांतून ५० हून अधिक विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी भेट दिली. कांकेर येथून लखन लाल साहू, जगदलपूरहून मनीष अहीर आणि संध्या कुशल, राजनांदगाव येथून भारती तिवारी, गरियाबंद येथून समीक्षा गायकवाड आणि जशपूर येथून संतोषी उनसेना यांच्या नेतृत्वाखालील विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. यंदाच्या वर्षातील विज्ञान मेळ्याचा रविवारी (ता.२३) रोजी शेवटचा दिवस आहे..'विज्ञानरथम' उपक्रमांतून विज्ञान जागृती.विज्ञान की बातें' पथनाट्यातून जनजागरणराष्ट्रभाषा परिवार सामाजिक सांस्कृतिक संस्थेच्या कलाकारांनी 'विज्ञान की बातें' पथनाट्य सादर केले. त्यात मीठ कसे बनवले जाते आणि शुद्धीकरण कसे होते, खाद्यपदार्थांमधून पोषक घटक (न्युट्रिएंट्स) कसे तयार होतात, तसेच पॅकेज्ड फूड्स खाण्याचे तोटे यांसारख्या विषयांवर वैज्ञानिक माहिती सादर करण्यात आली. पथनाट्याचे दिग्दर्शन मयुर मानकर यांनी केले, तर लेखक पुष्पक भट आहेत. कुणाल मेश्राम, अमित बांबल, अल्पना गुप्ता, रोशन शेंडे आणि मयूर मानकर यांनी भूमिका साकारल्या..