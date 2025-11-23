नागपूर

Nagpur: विज्ञान संस्कृती रुजविण्यासाठी नितीन गडकरींचा पुढाकार; विज्ञानाभिमुख कार्यासाठी संस्थेची स्थापना, ६० कोटींची तरतूद करणार

Nitin Gadkari: ‘अपूर्व विज्ञान मेळा’ हे अभियान पुढेही सुरू राहणार असून, विज्ञान शिक्षणासाठी ६० कोटींच्या संस्थेची घोषणा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली. विद्यार्थ्यांच्या विक्रमी गर्दीत विज्ञान प्रयोगांची उत्सुकता पाहायला मिळाली.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : ‘अपूर्व विज्ञान मेळा’ हे अभियान भविष्यातही सुरूच राहील, अशी ग्वाही केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली. विज्ञानाभिमुख कार्य करण्यासाठी याच धर्तीवर एका संस्थेची स्थापना करण्यात येणार असून, त्यासाठी ६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा मानस बोलून दाखविला. गडकरी यांना विविध प्रयोगांची माहिती जाणून घेताना बघून विद्यार्थी आनंदी झाले.

