नागपूर

Nagpur ATC Record: नागपूरच्या आकाशातून रोज १,५५४ विमानांची वाहतूक; एटीसीकडून वाहतुकीचे चोख नियोजन

Air Traffic Control: नागपूर येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या एटीसीने २०२४ मध्ये ५.८५ लाख विमान हालचाली नियंत्रित करून विक्रम केला. देशाच्या मध्यभागी असलेल्या नागपूर केंद्राने एन-रूट विमानांचे यशस्वी संचालन करत हवाई वाहतूक क्षेत्रात नवी ओळख निर्माण केली आहे.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : देशाच्या मध्यभागी असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाने हवाई वाहतूक क्षेत्रात वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. नागपूर एअर ट्रॅफिक कंट्रोलने (एटीसी) २०२४ या वर्षात तब्बल ५ लाख ८५ हजार ५०५ विमानांच्या हालचालींचे यशस्वी नियंत्रण करून नवा विक्रम प्रस्थापित केला. दररोज सरासरी १,५५४ विमानांचे संचालन नागपूर एटीसीच्या देखरेखीत होत आहे.

