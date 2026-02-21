Nagpur ATC Record: नागपूरच्या आकाशातून रोज १,५५४ विमानांची वाहतूक; एटीसीकडून वाहतुकीचे चोख नियोजन

नागपूर : देशाच्या मध्यभागी असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाने हवाई वाहतूक क्षेत्रात वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. नागपूर एअर ट्रॅफिक कंट्रोलने (एटीसी) २०२४ या वर्षात तब्बल ५ लाख ८५ हजार ५०५ विमानांच्या हालचालींचे यशस्वी नियंत्रण करून नवा विक्रम प्रस्थापित केला. दररोज सरासरी १,५५४ विमानांचे संचालन नागपूर एटीसीच्या देखरेखीत होत आहे..नागपूर हे देशातील एक प्रमुख हवाई वाहतूक केंद्र म्हणून उदयास आले आहे. विमानतळावरून प्राप्त झालेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, १ जानेवारी २०२४ ते मार्च २०२५ या कालावधीत ७ लाखांहून अधिक ‘एन-रूट’ (हवाई हद्दीतून जाणाऱ्या) विमानांचे नियंत्रण नागपूर केंद्राने केले..Premium|India aviation market analysis : भारतीय विमान क्षेत्राची उंच भरारी; अमेरिका, चीननंतर भारत आता जगातील तिसरी मोठी शक्ती!.केवळ २०२५ च्या पहिल्या तीन महिन्यांतच १ लाख ५३ हजार २१२ विमानांच्या हालचालींची नोंद झाली आहे. नागपूरचे भौगोलिक स्थान देशाच्या केंद्रस्थानी असल्याने उत्तर-दक्षिण आणि पूर्व - पश्चिम मार्गावरील बहुतांश विमाने याच हवाई क्षेत्रातून जातात. त्याची जबाबदारी नागपूर एटीसी अत्यंत कार्यक्षमतेने सांभाळत असल्याची माहिती भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडून देण्यात आली आहे..आकडे बोलतात कालावधी विमानांचे संचालन१ जानेवारी २०२३ ते ३१ डिसेंबर २०२३ ५,४०,३३९१ जानेवारी २०२४ ते ३१ डिसेंबर २०२४ ५,८५,५०५१ जानेवारी ते मार्च २०२५ १,५३,२१२.प्रवासीसंख्येत मोठी वाढविमानांच्या हालचालींसोबतच प्रवासीसंख्येतही मोठी वाढ दिसून येत आहे. व्यापार, पर्यटन आणि राजकीय हालचालींमुळे प्रवासी वाढले आहेत. सध्या दररोज सुमारे ९ हजार प्रवासी विमानतळाचा वापर करीत आहेत. दररोज ६० हून अधिक विमानांची ये-जा सुरू आहे. नागपूर सध्या मुंबई, दिल्ली, पुणे, बंगळुरू आणि हैदराबाद यासारख्या १० प्रमुख शहरांशी थेट जोडले आहे. तसेच शारजा आणि दोहा या शहरांसाठी आंतरराष्ट्रीय सेवाही उपलब्ध आहे. मात्र, विमान वाहतूक तज्ज्ञांच्या मते, विमानतळ विस्तारातील विलंब ही चिंतेची बाब आहे. इतर शहरांसाठी थेट उड्डाणे वाढवली आणि पायाभूत सुविधांचा विस्तार केला, तर नागपूरची हवाई कनेक्टिव्हिटी आणि महसुलात मोठी झेप घेण्याची क्षमता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.