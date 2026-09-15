नागपूर

Nagpur Ring Road : महिनाभरातच उखडला डांबरी रस्ता!; अवस्थीनगर ते मानकापूर रिंगरोडवर पुन्हा पडले खड्डे, वाहनधारक त्रस्त

Potholes Reappear on Awasthi Nagar-Mankapur Ring Road : अवस्थीनगर ते मानकापूर रिंग रोडवरील खड्डे डांबर टाकून बुजविल्यानंतर अवघ्या एक-दीड महिन्यात पुन्हा उखडले.
Nagpur Ring Road

Nagpur Ring Road

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : जुलै महिन्यात बरसलेल्या धुवाधार पावसानंतर प्रशासनाने अवस्थीनगर ते मानकापूर रिंग रोडवरील खड्डे डांबर टाकून बुजविले. मात्र काम निकृष्ट दर्जाचे झाल्याने एक-दीड महिन्यातच पुन्हा खड्डे उघडे पडले. या जीवघेण्या खड्ड्यातून वाहने काढताना वाहनधारकांना चांगलीच कसरत करावी लागत आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
vidarbha
Ring Road
Road conditions and repairs
road access complaints
Marathi News Esakal
www.esakal.com