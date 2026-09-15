Nagpur Ring Road : महिनाभरातच उखडला डांबरी रस्ता!; अवस्थीनगर ते मानकापूर रिंगरोडवर पुन्हा पडले खड्डे, वाहनधारक त्रस्त

नागपूर : जुलै महिन्यात बरसलेल्या धुवाधार पावसानंतर प्रशासनाने अवस्थीनगर ते मानकापूर रिंग रोडवरील खड्डे डांबर टाकून बुजविले. मात्र काम निकृष्ट दर्जाचे झाल्याने एक-दीड महिन्यातच पुन्हा खड्डे उघडे पडले. या जीवघेण्या खड्ड्यातून वाहने काढताना वाहनधारकांना चांगलीच कसरत करावी लागत आहे..‘स्मार्ट सिटी’च्या दिशेने वाटचाल सुरू असलेल्या उपराजधानीत अनेक ठिकाणी सिमेंट रोड बांधण्यात आले. मात्र अजूनही अर्ध्याअधिक शहरात जुनेच डांबरी रस्ते आहेत. अवस्थीनगर ते मानकापूर रिंग रोड हा त्यापैकीच एक आहे. पावसाळ्यापूर्वी हा रस्ता जागोजागी उखडला होता. त्यानंतर जुलै महिन्यातील अतिवृष्टीनंतर रस्त्याची आणखीनच दयनीय अवस्था झाली..Gold Rate Prediction: सोन्याचा भाव 2030 पर्यंत 2 लाखांच्या पुढे जाणार! काय आहे तज्ञांचा नेमका अंदाज? .पावसाने उघडीप दिल्यानंतर थातूरमातूर डागडुजी करण्यात आली. त्यानंतर ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्येही फारसा पाऊस पडला नसतानाही डांबर उखडून या रस्त्यावर जागोजागी खोल खड्डे पडले. या जीवघेण्या खड्ड्यांचा सर्वाधिक फटका वाहनधारकांना बसतो आहे. खड्ड्यांमधून वाहने चालविताना त्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. वाहने अक्षरशः हेलकावे खात असून, सतत अपघातांची भीती असते..निकृष्ट काम झाल्याचा नागरिकांचा आरोपस्थानिक नागरिकांच्या मते, ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर व त्यानंतर ऑगस्ट महिन्यात दोनवेळा या रस्त्यावर डांबराचे ठिगळ बसविण्यात आले होते. मात्र हे काम निकृष्ट दर्जाचे झाल्याने महिनाभरातच रस्ता जैसे थे झाला. नागपूरकरांनी टॅक्सच्या रुपात दिलेल्या पैशाचा दुरुपयोग होत असल्याचा आरोप त्यांनी प्रशासनावर केला आहे..बुलडोझर कारवाईत मर्यादा ओलांडली; हायकोर्टानं अधिकाऱ्यांना फटकारलं, इमारत पुन्हा बांधा आणि १० लाख देण्याचे आदेश."अवस्थीनगर ते मानकापूर रोड प्रचंड वर्दळीचा आहे. या रस्त्यावरून दररोज शेकडो दुचाकी व चारचाकी वाहने ये-जा करीत असतात. खड्ड्यांमध्ये पाणी साचत असल्याने व वाहतुकीची कोंडी होत असल्याने, वाहने उसळून गंभीर अपघात होण्याची किंवा एखाद्याचा जीव जाण्याची भीती सारखी मनात असते. त्यामुळे मनपा प्रशासनाने या रस्त्याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, असे मला वाटते."-मनोज राऊत, स्थानिक नागरिक..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.