Bachchu Kadu: रस्ता मोकळा, रेल रोको मागे, वाहतूक सुरळीत; आयुक्तांच्या अहवालानंतर बच्चू कडू यांची लेखी हमी

नागपूर : प्रहार जनशक्ती पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी 'रेल रोको' आंदोलन करणार नसल्याची हमी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर केलेल्या हमीपत्रातून दिली आहे..उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पोलिस आयुक्तांनी आज अनुपालन अहवाल सादर केला. यात 'रेल रोको' आंदोलनाच्या धोक्याबाबत देखील माहिती नमूद करण्यात आली होती. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने काल झालेल्या राड्यावर रोष व्यक्त करीत लेखी हमी देण्याचे आदेश कडू यांच्या वकिलांना दिले होते..दरम्यान या आंदोलनामुळे मार्गावरील वाहतूक पूर्णतः ठप्प पडली होती. त्याचा नागरिकांना त्रास झाला होता. सरतेशेवटी सरकारने कडू यांना चर्चेसाठी बोलाविले. न्यायालयाने रस्ता मोकळा करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार आंदोलकांनी गुरुवारी रस्ताही मोकळा केला.यामुळे आंदोलक दुसऱ्या जागी गेल्याने महामार्गांवरील वाहतूक सुरळीत झाली..या प्रकरणावर न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. नागपूर-हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील (एनएच ४४) वाहतूक ठप्प झाल्याचे वृत्त वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली. तातडीने जनहित याचिका दाखल करून घेत महामार्ग सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत रिकामा करण्याचे आदेश पोलिस आयुक्त, महामार्ग पोलिसांना दिले होते. तसेच या आदेशाचे पालन केल्याचा अहवाल आज न्यायालयात सादर करण्याचे देखील या आदेशात नमूद होते. त्यानुसार हे आंदोलन महामार्गावरून मैदानात स्थानांतरित झाले असल्याची माहिती पोलिस आयुक्तांनी उच्च न्यायालयाला आपल्या अहवालात दिली..रस्ता मोकळा, वाहतूक सुरळीत; रेल रोको मागेआंदोलकांनी महामार्ग खुला केल्यामुळे नागपूर-हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील (एनएच ४४) वाहतूक पुन्हा सुरळीत झाली. परंतु, 'रेल रोको' आंदोलन झाल्यास कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. म्हणून न्यायालयाने अशा आंदोलनाला प्रतिबंध घालण्याची विनंती पोलिस आयुक्तांनी अहवालात केली होती. त्यामुळे लिखित स्वरूपात 'रेल रोको' आंदोलन मागे घेण्याची हमी उच्च न्यायालयाने मागितल्यानंतर बच्चू कडू यांच्या वतीने वकिलांनी न्यायालयाला दिली. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना आपली बाजू स्पष्ट करता यावी म्हणून उद्या (ता. ३१) पुन्हा सकाळी ११ वाजता सुनावणी निश्चित केली आहे. राज्य शासनातर्फे अॅड. नीरज जावडे यांनी, केंद्र शासनातर्फे अॅड. चरण धुमणे यांनी व बच्चू कडू यांच्यातर्फे अॅड. हरीओम ढगे यांनी न्यायालयात बाजू मांडली..नागरिकांची त्रासातून मुक्तीया आंदोलनामुळे नागपूर येथील वर्धा मार्ग आंदोलकांनी रोखून धरला होता. त्यामुळे या मार्गावरील वाहतूक पूर्णतः ठप्प पडली होती. सुमारे ३० तासाहून अधिक काळ या मार्गावरची वाहतूक रखडल्याने नागरिकांना त्रास झाला होता. सरतेशेवटी सरकारने कडू यांना चर्चेसाठी बोलाविले. तसेच न्यायालयाने ही आंदोलकांना नागरिकांना मन:स्ताप होऊ नये म्हणून रस्ता मोकळा करण्याचे निर्देश दिले होते..त्यानुसार आंदोलकांनी गुरुवारी रस्ताही मोकळा केला. याशिवाय पाऊसही आल्याने आंदोलनस्थळी (जिथे मंडप भरण्यात आला होता ) चांगला चिखल जमा झाल्याने आंदोलकांना तिथून हलवीत खापरी पुनर्वसन गावातील सभागृहात जागा देण्यात आली. तिथे आंदोलकांनी ठिय्या मांडला. तिथेही पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त लावण्यात आला होता. आंदोलकांनी रस्ता मोकळ्या केल्याने वर्धा मार्गावरील वाहतूक गुरुवारी नियमितपणे सुरळी सुरू होती. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना होणाऱ्या त्रासातूनही मुक्तता मिळाली..Bachchu Kadu Imprisonment: बच्चू कडूंना सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्याप्रकरणी तीन महिन्यांचा कारावास.आंदोलन करण्याचा तुम्हाला निश्चितच अधिकार आहे. आम्ही तो हिरावून घेणार नाही. परंतु, सामान्य जनतेला वेठीस धरून आंदोलन करणे हा योग्य मार्ग नाही. सामान्यांचे होणारे हाल आम्ही सहन करणार नाही.-उच्च न्यायालय.