Nagpur: नागपूर-बडनेरा रेल्वेमार्गावर ‘एबीएस सिस्टिम’; ऑटोमॅटिक सिग्नलिंगने वाढणार वेग; १७५ किमीचा मार्ग जानेवारीपर्यंत पूर्ण होणार

नागपूर: मध्य रेल्वेच्या नागपूर विभागात नागपूर-बडनेरा मार्गावरील ऑटोमॅटिक ब्लॉक सिग्नलिंग (एबीएस) प्रणालीच्या कामाला वेग आला आहे. त्यामुळे रेल्वे सुरक्षेत मोठी वाढ, गाड्यांची मार्गक्षमता वृद्धी, वेळेचे अधिक प्रभावी नियोजन आणि प्रवाशांना अधिक विश्वासार्ह रेल्वे सेवा उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होत आहे. .मध्य रेल्वेच्या नागपूर विभागात १७५ किलोमीटर लांबीच्या नागपूर-बडनेरा एबीएस प्रकल्पाचे काम टप्प्याटप्प्याने सुरू आहे. या प्रकल्पांतर्गत अजनी-बोरखेडी (३२.४५ किमी), वर्धा-दिपोरी (५९.९१ किमी) आणि नागपूर-गोधनी (६.५५ रूट किमी) या विभागांमध्ये ऑटोमॅटिक ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली यशस्वीरित्या कार्यान्वित करण्यात आली आहे. त्यामुळे नागपूर विभागात आतापर्यंत एकूण ९८.९१ रूट किलोमीटर अंतरावर एबीएस प्रणाली सुरू झाल्याची माहिती मध्य रेल्वे प्रशासनाने दिली. या प्रकल्पाचा पुढील टप्पाही नियोजनानुसार सुरू आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: म्हणे, मी त्याची पत्नी नाही; त्या खोलीत प्रवेशही नव्हता; बाबा फर्जन याच्या बंगल्यावरील कारवाई प्रकरणात अटकेतील महिलेचा एकाच दिवसात यू-टर्न.बोरखेडी-सिंदी-तुळजापूर (२० किमी) विभागामध्ये या महिन्यात तर दिपोरी-चांदूर-मालखेड (२० किमी) विभागात पुढील महिन्यात ऑगस्टमध्ये एबीएस प्रणाली सुरू करण्याचे नियोजन असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. संपूर्ण १७५ किलोमीटरचा हा प्रकल्प ३१ जानेवारी २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे..प्रवाशांना होणार सुविधाया प्रणालीचा थेट फायदा प्रवाशांनाही होणार आहे. मार्गावरील गाड्यांची वहनक्षमता वाढल्याने गर्दीच्या मार्गांवर अधिक गाड्या चालविणे शक्य होईल. गाड्यांच्या हालचाली अधिक सुरळीत होतील, अनावश्यक प्रतीक्षा कमी होईल आणि वेळापत्रकाचे पालन अधिक प्रभावीपणे करता येईल. त्यामुळे रेल्वे सेवेची विश्वासार्हता वाढण्याबरोबरच भविष्यात वाढत्या प्रवासी व मालवाहतूक गरजा पूर्ण करण्यासाठी नागपूर-बडनेरा मार्ग अधिक सक्षम होणार असल्याचे रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..Akola: बोगस बियाणे प्रकरणी कंपन्यांना दणका; दोन कंपन्यांवर गुन्हे दाखल; कृषी विभागाची कारवाई.गाड्यांमध्ये सुरक्षित अंतर ठेवता येईलऑटोमॅटिक ब्लॉक सिग्नलिंग ही भारतीय रेल्वेच्या आधुनिक सिग्नल प्रणालीतील महत्त्वाची तांत्रिक सुधारणा मानली जाते. या प्रणालीमध्ये रेल्वे रुळांवरील गाडीची उपस्थिती ओळखून सिग्नल आपोआप बदलतात. त्यामुळे स्थानकांदरम्यानचा रेल्वेमार्ग अनेक सिग्नल विभागांमध्ये विभागला जातो आणि एका विभागातून गाडी पुढे सरकताच मागील गाडीसाठी पुढील सिग्नल आपोआप खुला होतो. परिणामी गाड्यांमधील सुरक्षित अंतर कायम ठेवत कमी वेळेत अधिक गाड्या चालविणे शक्य होते. तसेच मानवी हस्तक्षेप कमी झाल्याने सिग्नल संचालन अधिक अचूक, सुरक्षित आणि कार्यक्षम बनते, अशी माहिती प्रशासनाने दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.