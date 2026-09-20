Nagpur Bank Fraud: नागपुरात बँक फसवणुकीचा धक्कादायक प्रकार; मृत व्यक्तीच्या नावाने उचलले ५.६५ कोटी, बनावट स्वाक्षरी अन् काय घडलं!

नागपूर: मृत व्यक्तीच्या नावाने बनावट स्वाक्षरी आणि कागदपत्रे तयार करून स्टॅन्डर्ड चार्टर्ड बँकेतून तब्बल ५ कोटी ६५ लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर करून घेत बँकेची फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी सिताबर्डी पोलिसांनी पाच जणांविरुद्ध फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार करणे आणि संगनमत केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी. देवेंद्र पुणेकर, नितीन पुणेकर, महेंद्र पुणेकर आणि धर्मेंद्र पुणेकर (सर्व रा. कोष्टीपुरा, सीताबर्डी), नितीन कडू (रा. ठवकरवाडी, भंडारा रोड, पारडी) अशी आरोपींची नावे आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, मोहन माधव क्षीरसागर (वय ३०, रा. मुंबई) हे स्टॅन्डर्ड चार्टर्ड बँकेत मॅनेजर (लीगल) म्हणून कार्यरत आहेत..त्यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार हा गुन्हा दाखल केला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सीताबर्डीतील आमदार निवासाजवळील सिव्हिल लाइन्स येथील भास्कर कॉम्प्लेक्स येथे स्टॅन्डर्ड चार्टर्ड बँकेची शाखा आहे. तिथे नितीन कडू हा सेल्स कर्मचारी म्हणून काम करतो. त्यांच्या संगणमताने आरोपींनी बनावट कागदपत्रे तयार करून ३० एप्रिल २०२२ ला ‘इंडिया पेट्रोकेमिकल’ या नावाने १ कोटी ६५ लाख रुपये, तर ‘नरेंद्र ऑईल एजन्सी’ या नावाने ४ कोटी रुपये असा एकूण ५ कोटी ६५ लाख रुपये कर्जाचा प्रस्ताव सादर केला. .त्यानंतर व्हेरीफिकेशन करीत बनावट अहवाल सादर केला. विशेष म्हणजे, कर्जासाठी ज्या नरेंद्र पुणेकर यांच्या नावाचा वापर करण्यात आला, त्यांचा २०२१ मध्येच मृत्यू झाला होता. १३ मे २०२२ ला कर्ज मिळविले. कर्ज घेतल्यावर त्याचे हफ्ते भरल्या जात नसल्याची माहिती समोर आली..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...बॅंकेद्वारे चौकशी केली असता, नरेंद्र पुणेकर हे २०२१ मध्येच मरण पावल्याची बाब समोर आली. त्यानंतर कर्जासाठी देण्यात आलेल्या कागदपत्रांची तपासणी केली असता, तेही बनावट असल्याचे आढळून आले. त्यावरुन बॅंकेची दिशाभूल केल्या प्रकरणी सीताबर्डी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला असून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.