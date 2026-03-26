Nagpur Paper Leak: नागपूर बारावी प्रकरणात धक्कादायक उघडकी; अतिरिक्त लिफाफ्याचा वापर करून फोडला पेपर, पोलिसांकडून खुलासा

नागपूर : बारावीची रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र आणि गणित पेपरफुटीच्या प्रकरणात पोलिस तपासात धक्कादायक बाब समोर आली आहे. मुख्य आरोपी संदीप बाबुराव सराटकर (वय ४६) याने परीक्षा केंद्राला देण्यात आलेल्या अतिरिक्त लिफाफ्याचा वापर करून प्रश्नपत्रिका फोडल्याचे उघड झाले आहे..पोलिसांच्या माहितीनुसार, सराटकर हा चरणदास प्राथमिक शाळेत शिक्षक असून जयताळा येथील विद्यासाधना कॉन्व्हेंट हायस्कूल अँड ज्युनिअर कॉलेजचा संचालक व अध्यक्ष आहे. आपल्या पदाचा गैरवापर करत त्याने हा प्रकार केल्याचा आरोप आहे. सराटकरने त्याच संस्थेतील एका चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यावर दबाव टाकून त्याला मदत करण्यास सांगितले होते. याच कर्मचाऱ्याने सर्वप्रथम बारावीची प्रश्नपत्रिका उघडून ती बाहेर पाठवली..विभागीय शिक्षण मंडळाच्या नियमानुसार, प्रश्नपत्रिका २५ प्रती असलेल्या सीलबंद लिफाफ्यांमध्ये पाठविल्या जातात. प्रत्येक २५ लिफाफ्यांमागे एक अतिरिक्त लिफाफा (२५ प्रश्नपत्रिका) आपत्कालीन परिस्थितीसाठी दिला जातो. हे लिफाफे विद्यार्थ्यांसमोर वर्गातच उघडणे बंधनकारक असते..मात्र, सराटकरने परीक्षा सुरू होण्याच्या सुमारे ३० मिनिटे आधीच हा अतिरिक्त लिफाफा बेकायदेशीररित्या उघडला. त्यानंतर शिपायाच्या व्हॉट्सॲप अकाउंटवरून प्रश्नपत्रिकेचे फोटो काढून कोचिंग क्लासच्या संचालकांना पाठवण्यात आले. त्यामुळे ही प्रश्नपत्रिका अल्पावधीत विद्यार्थ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाली..या प्रकरणात पोलिसांनी आतापर्यंत आठ आरोपींना अटक केली आहे. यामध्ये दिनेश कोटांगळे (वय ३६), प्रदीप भैय्यालाल जांगडे (वय ४०), विशाखा ज्युनिअर कॉलेजचे प्राचार्य मनीष शंभरकर (वय ४६), मुस्तफा खान मुनीर खान (वय ४२), जुनैद मोहम्मद अब्दूल जावेद (वय २०), निशिकांत सुखदेव मूल (वय ४०) आणि फरहान अख्तर फहीम अख्तर (वय १८) या बारावीच्या विद्यार्थ्याचा समावेश आहे. पोलिसांकडून या प्रकरणातील आरोपपत्र आठवडाभरात न्यायालयात दाखल करण्यात येण्याची शक्यता आहे.