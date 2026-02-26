नागपूर

Nagpur Court: थकीत फीसाठी विद्यार्थिनीला शाळेतून काढणे बेकायदेशीर; उच्च न्यायालय, शिक्षणाचा अधिकार सर्वोच्च अधिकार असल्याचे निरीक्षण

Nagpur Bench High Court: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुल्क थकीत असल्याच्या कारणावरून विद्यार्थ्याला शाळेतून काढणे बेकायदेशीर ठरवले. ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार असून त्यात कोणताही अडथळा आणता येणार नाही.
नागपूर : केवळ शुल्क थकीत असल्याच्या कारणावरून शाळेतून काढता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकास शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत त्यात अडथळा आणता येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

