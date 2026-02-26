Nagpur Court: थकीत फीसाठी विद्यार्थिनीला शाळेतून काढणे बेकायदेशीर; उच्च न्यायालय, शिक्षणाचा अधिकार सर्वोच्च अधिकार असल्याचे निरीक्षण

नागपूर : केवळ शुल्क थकीत असल्याच्या कारणावरून शाळेतून काढता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकास शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत त्यात अडथळा आणता येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले..तसेच, सातवीत शिकणाऱ्या १३ वर्षीय विद्यार्थिनीविरोधात थकीत २३ हजार ९०० रुपयांच्या शुल्कामुळे देण्यात आलेला शाळा सोडल्याचा दाखला (टीसी) रद्द केला. न्यायमूर्ती अनिल किलोर व न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. ही विद्यार्थिनी भंडारा जिल्ह्यातील सीबीएसई संलग्न शाळेत शिक्षण घेत होती..शुल्क न भरल्यामुळे २७ मार्च २०२५ रोजी तिला शाळा सोडल्याचा दाखला देऊन शाळेतून काढण्यात आले होते. याविरोधात विद्यार्थिनीच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. दुसरीकडे, शाळा प्रशासनाने आपण सीबीएसई संलग्न व अल्पसंख्याक संस्था असल्याने शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम लागू होत नसल्याचा दावा केला..मात्र, शिक्षणाचा हक्क हा संविधानातील अनुच्छेद २१-अ तसेच मुलांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ अंतर्गत संरक्षित असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. राज्य शासनाकडून मान्यता घेताना नियमांचे पालन करण्याची अट स्वीकारलेली असल्यामुळे शिक्षणाच्या अधिकार कायद्यापासून शाळा स्वतःला वेगळे ठेवू शकत नाही, असे न्यायालयाने ठामपणे नमूद केले..Nagpur News: २५ लाख शुल्क भरणारे आर्थिक दुर्बल कसे? आरक्षणाची थट्टा, वैद्यकीय प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह..\n.शाळा व्यवस्थापनाला कमाल विलंब शुल्क किंवा दंडात्मक व्याज आकारण्याचा अधिकार असू शकतो; मात्र प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होण्यापूर्वी विद्यार्थ्याला शाळेतून काढणे हे कायद्याविरुद्ध आहे, असेही नमूद केले. या संदर्भात महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, २०११ मधील कलम ३(अ)चा उल्लेख करून, शुल्क न भरल्यामुळे निष्कासनाचा कोणताही तरतूद नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.