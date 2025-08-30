Nagpur Court: परस्पर संमतीने झालेले संबंध अत्याचार ठरत नाही; उच्च न्यायालय, वकील महिलेची बेलतरोडी पोलिस ठाण्यात तक्रार

नागपूर : अत्याचार प्रकरणात पीडित वकील महिला आणि आरोपींमध्ये झालेल्या संबंधाला परस्पर संमती असल्यास तो अत्याचार ठरत नसल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदविले. तसेच, व्हॉट्सॲप चॅट्सवरून दोघांमधील संमती स्पष्ट झाल्याने आरोपीला सशर्त अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. या प्रकरणात आरोपीवर बेलतरोडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे..याप्रकरणी ऊर्मीला जोशी-फाळके यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. जामीन अर्जानुसार, ३९ वर्षीय पीडितेने दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे गुन्हा दाखल करण्यात आला. तक्रारीत असे नमूद आहे की, पीडितेची आरोपीशी ओळख झाली होती आणि त्याने तिच्यावर अनेक वेळा जबरदस्तीने अत्याचार केले. या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला आहे. परंतु, आरोपीने पीडितेसोबतच्या व्हॉट्सॲप चॅटचा दाखला दिला. दोघांमधील शारीरिक संबंध पूर्णपणे परस्पर संमतीने झाले होते आणि नंतर त्यांचे ब्रेकअप झाल्यामुळे पीडितेने पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली, असाही दावा आरोपीने केला..न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या डॉ. ध्रुवराम मुरलीधर सोनार आणि इतर या निकालाचा दाखला दिला. त्यानुसार, दोघांमधील संबंध संमतीने झाले होते, हे व्हॉट्सॲप चॅट्समधून स्पष्ट झाले. या आधारे आरोपीला सशर्त अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. आरोपीतर्फे ॲड. अनिता बाफना यांनी बाजू मांडली. त्यांना ॲड. शबाना खान यांनी सहकार्य केले..‘आश्वासन न पाळणे, खोटे आश्वासन देणे’ यात फरकआरोपीने खरोखरच पीडितेशी विवाह करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती का, की त्याने कपटपूर्ण हेतू ठेवत केवळ आपली वासना पूर्ण करण्यासाठी पीडितेला आश्वासन दिले होते, असे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले. अशा खोट्या आश्वासनांमुळे फसवणूक किंवा धोका निर्माण होतो ही बाब अत्याचाराच्या कक्षेत येते..धर्मस्थळातील भयावह सत्य समोर! 11 व्या ठिकाणी सापडले मानवी सांगाडे; कवटीचे तुकडे अन् गाठी बांधलेली आढळली साडी, पोलिसांनीच पुरला मृतदेह?.तसेच, दिलेले आश्वासन न पाळणे आणि खोटे आश्वासन देणे यात फरक आहे. आरोपीने पीडितेला केवळ लैंगिक कृत्यांसाठी प्रलोभन देण्याच्या उद्देशाने आश्वासन दिले असल्यास असे कृत्य बलात्काराच्या श्रेणीत येणार नाही. याउलट, कपटपूर्ण आणि मनात वाईट हेतू असल्यास ते स्पष्टपणे बलात्काराचे प्रकरण आहे. मात्र, दोघांमधील संमतीने झालेले शारीरिक संबंध भारतीय दंड संहितेनुसार गुन्हा ठरणार नाहीत. असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.