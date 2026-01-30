Nagpur Bench : 'परस्पर सहमतीने झालेल्या शारीरिक संबंधांना बलात्कार ठरवता येणार नाही'; नागपूर खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

नागपूर : प्रौढ व समजदार महिलेने परिणामांची जाणीव ठेवून परस्पर सहमतीने ठेवलेल्या शारीरिक संबंधांना बलात्कार म्हणता येत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (Nagpur Bench) दिला आहे..एका बलात्कार प्रकरणाच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी (Justice Urmila Joshi) यांनी निरीक्षण नोंदवताना स्पष्ट केले की, महिला समजदार असताना आणि शारीरिक संबंधांचे संभाव्य परिणाम माहिती असताना त्यांना बलात्काराच्या कक्षेत धरता येणार नाही..नागपूरच्या अंबाझरी पोलीस ठाण्यात २०१३ साली दाखल झालेल्या एका प्रकरणात हा निर्णय देण्यात आला. या प्रकरणात आरोपीने तक्रारदार महिलेशी मैत्री करून ती प्रेमसंबंधात रूपांतरित केली होती..तक्रारदार महिला विभक्त अवस्थेत असून तिच्या दोन मुलांची जबाबदारी स्वीकारण्याचे आश्वासन देत आरोपीने वारंवार शारीरिक संबंध ठेवले आणि त्यामुळे बलात्कार झाल्याचा आरोप करत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या सर्व बाबींचा विचार करता, न्यायालयाने आरोपीविरुद्धचे आरोप टिकत नसल्याचे नमूद करत त्याला आरोपमुक्त करण्याचे निर्देश दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.