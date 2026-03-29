Nagpur News: बेस्यातील भीषण आगीत घर खाक; ६० लाखांच्या साहित्याचे नुकसान, जीवितहानी टळली

नागपूर: शहरातील बेसा मार्गावरील हरिहरनगर परिसरात मध्यरात्री लागलेल्या भीषण आगीत घर जळून खाक झाले. या आगीत घरातील फर्निचरसह सुमारे ६० लाखांवर रुपयांचे साहित्य जळून खाक झाले. मात्र, प्रसंगावधान राखत कुटुंबीय वेळेत घराबाहेर पडल्याने जीवितहानी झाली नाही..हरिहरनगर येथील संयोग सोसायटी, प्लॉट क्रमांक २६ येथे हर्षदीप भैसारे यांचे जी प्लस टू बांधकाम असलेले घर आहे. भैसारे कुटुंबीय घरात झोपलेले असताना शनिवारी पहाटे सुमारे ४.४० वाजताच्या सुमारास अचानक आग लागली. घरात मोठ्या प्रमाणात लाकडी फर्निचर असल्यामुळे आगीने क्षणातच रौद्ररूप धारण केले..पहिल्या मजल्यावर लागलेली आग काही वेळातच दुसऱ्या मजल्यापर्यंत पसरली. दरम्यान, कुटुंबातील एका सदस्याला काही तरी जळत असल्याचा गंध आल्याने तो जागा झाला. त्याने तत्काळ परिस्थितीचा अंदाज घेत इतर सदस्यांना सावध केले. सर्वांनी तातडीने घराबाहेर धाव घेतल्याने मोठा अनर्थ टळला.भैसारे कुटुंबियांनी आगीची माहिती बेसा नगरपंचायतीच्या अग्निशमन विभागाला दिली. प्रारंभी नगरपंचायतच्या अग्निशमन दलाचा पाण्याचा बंबासह कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले..घरातील उपकरणेजळालीआगीत घरातील टीव्ही, फ्रीज, तीन एसी, साऊंड सिस्टम, ओव्हन, तीन लॅपटॉप, पाच पंखे, कपाटासह सुमारे ६० लाखाहून अधिक किमतीचे सर्व साहित्य जळाले होते. ही आग शॉर्टसर्किटमुळे लागल्याची प्राथमिक शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे..बेस्यातील भीषण आगीत घर खाकमात्र, आगीची तीव्रता लक्षात घेता नागपूर महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाची वाहने बोलविण्यात आली. नरेंद्रनगर अग्निशमन केंद्राचे अधिकारी अशोक घवघवे यांच्या नेतृत्वात सक्करदरा व वाठोडा केंद्रांमधून कर्मचाऱ्यांसह अतिरिक्त पाण्याचे बंब घटनास्थळी पोहोचले. अग्निशमन दलाने पाण्याचा मारा करून आग आटोक्यात आणली.