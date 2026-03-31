Nagpur News: बेसा पॉवर हाऊस, तपस्या चौकात वाहतूक कोंडी; उड्डाणपुलाचे काम, वाढती लोकवस्ती आणि आठवडी बाजारामुळे परिसरातील नागरिक त्रस्त

नागपूर: शहरातील रिंग रोडवरून न्यू नरसाळ्याकडे जाणाऱ्या मार्गावर सध्या वाहतुकीचा प्रचंड ताण वाढला आहे. बेसा पॉवर हाऊस चौक आणि तपस्या चौक परिसरात वाहनधारकांना दररोज मोठ्या वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. या भागात वाढलेली लोकवस्ती आणि उड्डाणपुलाचे सुरू असलेले बांधकाम यामुळे ही समस्या अधिक गंभीर बनली आहे..बेसा पॉवर हाऊस ते मानेवाडा चौक या दरम्यान सध्या उड्डाणपुलाचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे. या पुलाची सुरुवात बेसा पॉवर हाऊस चौकापासून होत असल्याने या ठिकाणी रस्ता अरुंद झाला आहे..सद्यस्थितीत या चौकातून एकावेळी जेमतेम एकच चारचाकी वाहन जाऊ शकेल इतकीच जागा आहे. त्यातच बांधकामामुळे रस्त्याची दुरवस्था झाली असून वाहन चालवताना वाहनधारकांना कसरत करावी लागत आहे.उड्डाणपुलाच्या कामामुळे सतत उडणारी धूळ आणि खड्ड्यांच्या साम्राज्यामुळे अपघाताची शक्यताही बळावली आहे. किरकोळ अपघात होणे ही तर नित्याचीच बाब झाली आहे..दुसरीकडे, तपस्या चौकातही वाहतुकीची स्थिती बिकट आहे. विशेषतः शनिवारी या भागातील चित्र अत्यंत विदारक असते.शनिवारी येथे आठवडी बाजार भरत असल्याने परिसरात नागरिकांची आणि विक्रेत्यांची मोठी गर्दी असते. रस्त्याच्या दुतर्फा लागणारी दुकाने आणि ग्राहकांच्या वाहनांमुळे मुख्य रस्ता पूर्णपणे व्यापला जातो. यादरम्यान एखादे मोठे वाहन आल्यास संपूर्ण वाहतूक ठप्प पडते. याचा फटका रुग्णवाहिकांनाही बसतो..उड्डाणपुलाचे काम जलद गतीने व्हावेन्यू नरसाळा भागात राहणाऱ्या नागरिकांची संख्या गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने वाढली आहे. कामाच्या निमित्ताने शहरात ये-जा करणारा मोठा वर्ग याच मार्गाचा अवलंब करतो. मात्र, सकाळ आणि संध्याकाळच्या वेळी होणाऱ्या या कोंडीमुळे नागरिकांचा अमूल्य वेळ वाया जात आहे. प्रशासनाने या ठिकाणी वाहतूक पोलिसांची नियुक्ती करावी आणि उड्डाणपुलाचे काम जलद गतीने पूर्ण करून पर्यायी मार्गाची व्यवस्था करावी, अशी मागणी स्थानिक रहिवाशांकडून केली जात आहे.