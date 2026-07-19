नागपूर

Nagpur: पत्नीनेच रचला पतीच्या हत्येचा कट?

Police Probe Alleged Conspiracy Angle: नागपूरच्या भांडेवाडी येथील खूनप्रकरणात १६ दिवसांपासून फरार असलेल्या आरोपीला पोलिसांनी अटक केली आहे.
Nagpur: पत्नीनेच रचला पतीच्या हत्येचा कट?
सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: भांडेवाडी परिसरातील गणेश ऊर्फ गुरुदेव बोरकर खूनप्रकरणात १६ दिवसांपासून फरार असलेल्या आणखी एका आरोपीला भांडेवाडी पोलिसांनी मौदा तालुक्यातून अटक केली. आरोपीला न्यायालयात हजर केल्यानंतर पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.

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