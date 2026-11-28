नागपूर, : भांडेवाडी डम्पिंग यार्डमधील कचऱ्याच्या अवैज्ञानिक विल्हेवाटीमुळे आणि कचरा जाळण्यामुळे होणाऱ्या पर्यावरणाच्या ऱ्हासाची व नागरिकांच्या आरोग्याच्या धोक्याची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आहे. डम्पिंग यार्डच्या स्थलांतरासाठी पर्यायी जागेचा शोध घेण्याचे प्रयत्न करावेत, असे आदेश दिले.या डम्पिंग यार्ड विरोधात अनिल मुरलीधर वडपल्लीवार व इतरांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. यावर मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती रोहित जोशी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. .या डम्पिंग यार्डमध्ये घनकचऱ्याची योग्य प्रक्रिया न करता अवैज्ञानिक पद्धतीने विल्हेवाट लावली जात असून कचरा उघड्यावर जाळला जात असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. यामुळे हवा आणि भूजल प्रदूषित होत असून, यार्डच्या परिसरात ‘बफर झोन’ आणि सुरक्षा नियमांची अंमलबजावणी करण्यास प्रशासन अपयशी ठरल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे. सुरुवातीला शहरालगतच्या मोकळ्या भागात कचरा टाकण्यासाठी ही जागा निश्चित करण्यात आली होती..मात्र, कालांतराने शहराची लोकसंख्या वाढली आणि डम्पिंग यार्डच्या अगदी जवळच मोठी नागरी वस्ती व विकासकामे झाली. त्यामुळे सध्या हे यार्ड नागरिकांच्या आरोग्यासाठी अत्यंत धोकादायक ठरत आहे. घटनेच्या कलम २१ नुसार प्रदूषणमुक्त हवा आणि पाणी मिळणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे..त्यामुळे मनपाने ‘घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६’चे काटेकोर पालन करावे आणि हे डम्पिंग यार्ड नागरी वस्तीपासून दूर योग्य ठिकाणी हलवावे किंवा त्याचे शास्त्रोक्त कचरा प्रक्रिया केंद्रात रूपांतर करावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आली. पुढील सुनावणी २१ डिसेंबरला निश्चित करण्यात आली आहे. याचिककर्त्यातर्फे ॲड. मल्लिका गोएंका, शासनातर्फे दीपक ठाकरे, मनपातर्फे ॲड. सुधीर पुराणिक आणि एमपीसीबीतारे ॲड. एस. एस. सन्याल यांनी बाजू मांडली..रहिवाशांच्या आरोग्यावरील परिणामाचा शास्त्रीय अभ्यास करावादोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने प्रतिवादींना दोन आठवड्यांच्या आत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रतिज्ञापत्रात ‘घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६’च्या अनुपालनासाठी डम्पिंग यार्डबाबत कोणती पावले उचलली गेली, याचा संपूर्ण तपशील सादर करावा. तसेच, यार्डमुळे लगतच्या रहिवाशांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असल्यास त्याचा शास्त्रीय अभ्यास करावा, असेही न्यायालयाने नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.