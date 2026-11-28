नागपूर, : विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर नागपूर शहरात बेकायदा होर्डिंगचा सुळसुळाट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने आतापासून जनजागृती करून अवैध होर्डिंगविरोधात कठोर कारवाई करावी आणि शहराचे विद्रूपीकरण रोखावे, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘एक्स पोस्ट’वर दिल्या आहेत. विशेष म्हणजे, पुणे महापालिकेने अतिक्रमण आणि बेकायदा होर्डिंगविरोधात सुरू केलेल्या मोहिमेचे कौतुक करत नागपुरातील प्रशासनानेही त्यातून बोध घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. .हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने शहरभर नेत्यांच्या स्वागताचे अवैधरित्या होर्डिंग लावण्यात येतात. त्यामुळे शहराचे विद्रुपीकरण होते. पुणे शहरात अवैध होर्डिंगविरोधात कारवाई करताना स्वीकारलेल्या अभिनव ‘पुणेरी’ संकल्पनेतून शहराचे विद्रुपीकरण बऱ्याच प्रमाणात कमी झाल्याचे दिसून आले. .याचाच उल्लेख करून मुख्यमंत्र्यांनी ‘एक्सपोस्ट’वर अधिवेशनादरम्यान लागणाऱ्या अवैध होर्डिंगवर महापालिकेने पुण्याप्रमाणेच कारवाई कराव्यात अशा सूचना केल्या. विशेष म्हणजे, उद्या माझ्या नावाचेही बेकायदा होर्डिंग लागले, तर कारवाईच्या पुरस्कार यादीत माझेही नावही जाहीर करावे, अशी मिश्कील टिप्पणी फडणवीस यांनी केली. नेते असोत किंवा कार्यकर्ते, त्यांनी जनतेत दिसावे; बेकायदा होर्डिंगवर नाही, असा संदेशही त्यांनी कार्यकर्ते आणि नेत्यांना दिला आहे..सर्वसामान्यांचे जीवन सुखकर करावेशहरातील रस्ते, पदपथ आणि अन्य पायाभूत सुविधांचा नागरिकांना योग्य वापर करता आला पाहिजे. वाहनचालकांसह पादचाऱ्यांसाठी पुरेशी जागा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. नियम केवळ शासकीय दस्तावेजांपुरते मर्यादित न राहता त्यांची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. त्यामागचा उद्देश सर्वसामान्यांचे जीवन सुखकर करणे हाच आहे, असे मत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले आहे.शहरातील रस्ते,.पदपथ आणि अन्य पायाभूत सुविधांचा नागरिकांना योग्य वापर करता आला पाहिजे. वाहनचालकांसह पादचाऱ्यांसाठी पुरेशी जागा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. नियम केवळ शासकीय दस्तावेजांपुरते मर्यादित न राहता त्यांची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. त्यामागचा उद्देश सर्वसामान्यांचे जीवन सुखकर करणे हाच आहे, असे मत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.