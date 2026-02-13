नागपूर

Bhante Surei Sasai Viral Video : भंते ससाई यांनी महिलेवर हात उगारल्याचा व्हिडिओ व्हायरल; विविध संघटना आक्रमक, अध्यक्षपदावरून हकालपट्टीची मागणी

Viral Video Controversy Surrounding Bhante Surei Sasai in Nagpur : नागपुरातील दीक्षाभूमीत भंते ससाई यांच्यावर मारहाणीचे आरोप झाले असून व्हायरल व्हिडिओमुळे वाद चिघळला आहे. विविध संघटनांनी अध्यक्षपदावरून हटविण्याची मागणी केली आहे.
नागपूर : भंते सुरेई ससाई यांनी महिलेवर हात उगारल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला. हे प्रकरण चांगलेच तापले आहे. विविध संघटनांनी पुढे येत भंते ससाईंवर टीका केली. त्यांची समितीच्या अध्यक्षपदावरून हकालपट्टी करण्याची मागणी करण्यात आली. भंते ससाई यांनी (Bhante Surei Sasai Viral Video Controversy) हा आपल्या बदनामीचा कट असल्याचा आरोप केला आहे.

