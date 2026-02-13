Bhante Surei Sasai Viral Video : भंते ससाई यांनी महिलेवर हात उगारल्याचा व्हिडिओ व्हायरल; विविध संघटना आक्रमक, अध्यक्षपदावरून हकालपट्टीची मागणी

नागपूर : भंते सुरेई ससाई यांनी महिलेवर हात उगारल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला. हे प्रकरण चांगलेच तापले आहे. विविध संघटनांनी पुढे येत भंते ससाईंवर टीका केली. त्यांची समितीच्या अध्यक्षपदावरून हकालपट्टी करण्याची मागणी करण्यात आली. भंते ससाई यांनी (Bhante Surei Sasai Viral Video Controversy) हा आपल्या बदनामीचा कट असल्याचा आरोप केला आहे..अध्यक्षपदावरून हटविण्याची मागणीभंते डॉ. सम्यक बोधी, भंते विनय यांच्यासह उपासकांनी पत्रकार परिषद घेऊन भंते ससाई यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीच्या अध्यक्षपदावरून हटविण्याची मागणी केली. दीक्षाभूमीच्या बौद्ध विहारातील निवासी भंते सुगत बोधी यांचे निधन झाल्यामुळे दररोज वंदनेसाठी निवासी भंते म्हणून आमची नियुक्ती केली..स्मारक समितीचे सचिव डॉ. राजेंद्र गवई यांच्या स्वाक्षरीने नियुक्ती झाली. सदस्य विलास गजघाटे यांनी नियुक्तीपत्र दिले. परंतु, ११ फेब्रुवारीला भंते ससाई, भंते धम्मप्रकाश तसेच सिद्धार्थ म्हैसकर आणि भंतेजींच्या कारचालकाने आम्हा दोघांनाही मारहाण केली. त्यानंतर गुरुवारी पुन्हा भंते ससाई आणि त्यांच्या साथीदारांनी आम्हाला मारहाण केली आणि त्यांचे शिष्य भंते धम्मप्रकाश यांची नियुक्ती केली, असा आरोप भंते डॉ. सम्यक बोधी, भंते विनय यांनी केला..'भंते ससाईंचे वागणे अशोभनीय’महिला प्राध्यापिकेवरील अन्यायासंदर्भात प्रश्न केला असता, भंते ससाई चिडले आणि महिलेच्या अंगावर धावून आले, बुक्की उचलली, ते ज्येष्ठ चिवरधारी भंते आहेत, मात्र त्यांचे कृत्य अशोभनीय असल्याची व्यथा समता सैनिक दलाच्या ज्योती आवळे आणि उज्ज्वला गणवीर यांनी पत्रकार परिषदेत बोलून दाखविली. डॉ. आंबेडकर महाविद्यालय समाजाची निर्मिती आहे. मालक असल्याच्या तोरात भंतेंचे वागणे अशोभनीय असल्याचे त्या म्हणाल्या. पत्रकार परिषदेला रंजना वासे, रमा वासनिक, गायत्री नारनवरे, रमा मून, कुंदा पाटील, जयश्री गणवीर, भारती सहारे यांच्यासह अनेक महिला उपस्थित होत्या..Ladki Bahin Yojana e-KYC : लाडक्या बहिणींना गुड न्यूज! आता एकदमच मिळणार 6000 रुपये; 'ई-केवायसी'साठी 'या' तारखेपर्यंत मुदतवाढ.माझ्या बदनामीचा कट - भंते ससाईडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीचे सदस्य विलास गजघाटे आणि १० ते १५ महिलांनी गोंगाट करीत माझा घेराव केला. मी अस्वस्थ झालो. हातवारे केले, नेमका तेवढ्याच क्षणाचा व्हिडिओ व्हायरल केला. मी हात उगारला नाही. त्यांनी पातळी सोडून शब्दांचा भडिमार केला. यामुळे मन दुखावले, त्यांच्या शब्दांनी अस्वस्थ झाल्याचे मला सांगायचे होते. पोलिस आले नसते तर विपरित घडले असते. एकप्रकारे माझी बदनामी करण्याचा कट रचला गेला, अशी भूमिका डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिती, दीक्षाभूमीचे अध्यक्ष भंते आर्य नागार्जुन सुरेई ससाई यांनी मांडली..भंते ससाईंनी आम्हाला मारले - गजघाटेभंते ससाई यांच्याबद्दल आम्हाला आदर आहे. त्यांच्याबद्दल वाईट विचार स्वप्नातही करणार नाही. विद्यापीठाची समिती चौकशीसाठी येणार होती. यामुळे समितीचे सदस्य प्रा. प्रदीप आगलावे आणि मी महाविद्यालयाच्या कार्यालयात होतो. भंते ससाई येताच महिलांनी अभिवादन करीत प्रश्न विचारला. त्यावरून भंते ससाईंनी राग व्यक्त केला, मला आणि प्रा. आगलावे यांना मारले, अशी प्रतिक्रिया डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीचे सदस्य विलास गजघाटे यांनी या प्रकरणावर बोलताना दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.