Nagpur Accident: स्वप्नांतील हॅरियर कार घेतली पण नियतीने खेळ केला... ४० फूट नदीत कोसळून सागरचा अंत

Nagpur Bhiwapur Car Accident: Harrier Car Falls into Maru River, Businessman Sagar Waghmare Dies | नागपूरच्या भिवापूरात हॅरियर कार नदीत कोसळली, तरुण सागर वाघमारेचा मृत्यू. भरधाव गाडीमुळे अपघाताचा अंदाज, पोलिस तपास सुरू.
A tragic car accident in Nagpur Bhiwapur where Sagar Waghmare Harrier crashed into Maru river. The black SUV was pulled from the riverbed.
Sandip Kapde
नागपूरच्या भिवापूर तालुक्यातील मरु नदीच्या पुलावर आज सकाळी झालेल्या भीषण अपघाताने सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे. भरधाव वेगाने निघालेली एक हॅरियर ब्लॅक कार नियंत्रण सुटून 35 ते 40 फूट खाली नदीपात्रात कोसळली. या अपघातात कारचालक सागर वाघमारे (Sagar Waghmare) याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. चार महिन्यांपूर्वीच नवीन कार घेऊन स्वप्न पूर्ण करणाऱ्या सागरच्या आयुष्याचा प्रवास अकाली संपुष्टात आला.

