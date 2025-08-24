Nagpur Accident: स्वप्नांतील हॅरियर कार घेतली पण नियतीने खेळ केला... ४० फूट नदीत कोसळून सागरचा अंत

नागपूरच्या भिवापूर तालुक्यातील मरु नदीच्या पुलावर आज सकाळी झालेल्या भीषण अपघाताने सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे. भरधाव वेगाने निघालेली एक हॅरियर ब्लॅक कार नियंत्रण सुटून 35 ते 40 फूट खाली नदीपात्रात कोसळली. या अपघातात कारचालक सागर वाघमारे (Sagar Waghmare) याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. चार महिन्यांपूर्वीच नवीन कार घेऊन स्वप्न पूर्ण करणाऱ्या सागरच्या आयुष्याचा प्रवास अकाली संपुष्टात आला..अपघाताची भयावह घटनासकाळी 8 वाजताच्या सुमारास हा अपघात घडला. सागर वाघमारे आपल्या नवीन हॅरियर कारने नीरज येथून उमरेडच्या दिशेने जात होता. मरु नदीच्या पुलावरील एका तीव्र वळणावर गाडीचे नियंत्रण सुटले आणि ती थेट नदीपात्रात कोसळली. कारचा वेग खूप जास्त होता, ज्यामुळे हा अपघात घडल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. अपघाताची माहिती मिळताच पोलिस आणि स्थानिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. कार नदीपात्रातून बाहेर काढण्यात आली असून, सागरचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे..Nagpur News: नागपूरच्या भरतवाडा भागात दुर्मिळ आणि अत्यंत विषारी चापडा साप आढळला, सेमिनरी हिल्स वाइल्डलाइफ सेंटरकडे पाठवला.एक मेहनती हॉटेल व्यवसायिकसागर वाघमारे हा भिवापूर परिसरातील एक यशस्वी हॉटेल व्यवसायिक होता. वडिलांच्या निधनानंतर सागर आणि त्याचा भाऊ यांनी मिळून कौटुंबिक हॉटेल व्यवसाय यशस्वीपणे सांभाळला होता. चार महिन्यांपूर्वीच सागरने मेहनतीने नवीन हॅरियर कार खरेदी केली होती, जी त्याच्या स्वप्नांचे प्रतीक होती. मात्र, नियतीच्या क्रूर खेळाने हे स्वप्न काही क्षणांतच उद्ध्वस्त झाले. स्थानिक समुदायात सागरच्या मृत्यूमुळे शोककळा पसरली आहे..पोलिस तपास आणि अंदाजपोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. प्राथमिक तपासात कारचा वेग आणि वळणावर नियंत्रण न सुटणे हे अपघाताचे प्रमुख कारण असल्याचा अंदाज आहे. मरु नदीच्या पुलावरील रस्ता अरुंद आणि खड्डेयुक्त असल्याने यापूर्वीही या ठिकाणी अपघात झाले आहेत. पोलिसांनी स्थानिक प्रशासनाला या रस्त्याच्या दुरुस्तीची मागणी केली आहे, जेणेकरून भविष्यात अशा दुर्घटना टाळता येतील. सागरच्या मृतदेहाचे शवविच्छेदन अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर अपघाताचे नेमके कारण स्पष्ट होईल, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे..स्थानिकांचा आक्रोशया अपघाताने भिवापूर परिसरातील रस्त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा उपस्थित झाला आहे. मरु नदीच्या पुलावरील रस्त्याची दुरवस्था आणि सुरक्षेच्या उपाययोजनांचा अभाव यामुळे स्थानिकांमध्ये नाराजी आहे.सागरच्या अकाली निधनाने त्याच्या कुटुंबावर दुखाचा डोंगर कोसळला आहे. कुटुंबाला आधार देण्यासाठी गावकरी आणि मित्रपरिवार पुढे सरसावले आहेत. सागरच्या मृत्यूने भिवापूरातील अनेकांना धक्का बसला..Nagpur News : कविकुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठाच्या कुलगुरूंचं अपघाती निधन, पत्नीचाही मृत्यू; मूळ गावी जाताना घडली घटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.