Nagpur Fire: आठ गोदामांना भीषण आग; बिडगाव परिसरातील घटना, एक कोटी ३३ लाखांचे नुकसान

नागपूर : बिडगाव येथील वान्या धर्मकाटा समोरील डंपिंग यार्डजवळ सोमवारी सकाळी आठ गोदामांना भीषण आग लागून एक कोटी ३३ लाखांचे नुकसान झाले. सकाळी पावणे दहा वाजताच्या सुमारास ही घटना घडली. अग्निशमन दलाच्या पथकाने वेळीच आगीवर नियंत्रण मिळवल्याने मोठी दुर्घटना टळली..आगीवर नियंत्रण मिळविण्याच्या बचाव कार्यात कळमना, वाठोडा, लकडगंज, सक्करदरा, सुगतनगर, सिव्हिल मुख्यालय, बहादुरा ग्राम पंचायत तसेच मिहान अग्निशमन विभागातील अधिकारी व कर्मचारी सहभागी झाले होते..या घटनेत १८ गोदामांपैकी १० गोदाम वाचवण्यात अग्निशमन दलाला यश आले. मात्र, उर्वरित गोदामांमधील मालाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. रामधरा कंफर्ट्स प्रोडक्ट्स प्रा. लि. या फोम गोदामात अंदाजे ३० लाख, नवधरा इंडस्ट्रिज आणि रामपाल स्टील इंडस्ट्रिजमध्ये सुमारे दोन लाख, संतोष स्टील इंटरप्रायजेसमध्ये अंदाजे एक लाख, फॅसीना विन्टेक प्रा. लि. या कंपनीच्या गोदामात मशीनरीसह सुमारे ८० लाख रुपयांचे नुकसान झाले..तर असर ग्रीन कबाडी येथे टाटा एस वाहन आणि इतर साहित्य मिळून सुमारे २० लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. हे सर्व मिळून प्राथमिक अंदाजानुसार सुमारे १ कोटी ३३ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याची माहिती विभागाने दिली..आगीचे कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून याप्रकरणी भांडेवाडी पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली आहे. पुढील तपास सुरू आहे. अग्निशमन दलाच्या तत्परतेमुळे मोठा अनर्थ टळला असल्याचे स्थानिकांनी सांगितले.