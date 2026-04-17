Nagpur News: दुचाकी अपघातात दोघांचा मृत्यू

नागपूर: पार्टीतून परत येताना महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या बी.ए. एल.एल.बी. ऑनर्स न्यायनिर्णय आणि न्यायदान या अभ्यासक्रमाच्या तृतीय सत्रात शिकत असलेल्या दोन विद्यार्थ्यांच्या दुचाकीवरून पडून मृत्यू झाला. ही घटना बुधवारी (ता.१५) मध्यरात्री साडेबाराच्या सुमारास बुटीबोरी पोलिस हद्दीतील वारंगा टोली परिसरात घडली. .आर्यन रवींद्र सोनटक्के (वय १९, रा. दत्त चौक, यवतमाळ) आणि सक्षम विनोद बनसोड (वय २०, रा. बेसा. मुळ रा. चंद्रपूर) अशी मृत विद्यार्थ्यांची नावे आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, आर्यन हा यवतमाळ येथील प्रसिद्ध वकील रवींद्र सोनटक्के यांचा मुलगा असून सक्षम हा चंद्रपूर येथील निवृत्त जिल्हा न्यायाधीशाचा मुलगा आहे. ते २०१७ मध्ये जिल्हा न्यायाधीश होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, बुधवारी दुपारीच आर्यन आणि सक्षम हे दोघेही पार्टी करण्यासाठी दुचाकीने (क्रमांक एमएच ४९ सीआर १४५७ ) वसतीगृहातून निघाले. रात्री पार्टी झाल्यावर ते वसतिगृहाकडे परत येत होते..विद्यापीठापासून चारशे मीटर अंतरावर असलेल्या वळणावर त्यांची गाडी वेगात असल्याने उसळी आणि दोघेही रस्त्या शेजारी असलेल्या मोठ्या खड्ड्यात पडले. दगडावर आदळल्याने त्यांना गंभीर दुखापत झाली. त्यात त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. रात्रीचा अंधार असल्याने कुणालाही ते आढळले नाही.गुरुवारी सकाळी स्थानिकांना ते पडलेल दिसल्याने त्यांनी याची माहिती विद्यापीठ प्रशासनाला दिली. विद्यापीठाने बुटीबोरी पोलिसांना कळविले. लगेच पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होऊन पंचनामा करीत मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी एम्समध्ये पाठविले. पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली असून तपास सुरू केला आहे..दुपारपासून बाहेरआर्यन हा बेसामधील मनीषनगर येथे तर सक्षम बनसोड हा वसतिगृहात राहात होता. बुधवारी दुपारीच ते दोघेही विद्यापीठातून बाहेर पडले. रात्री वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांची अटेडन्स होत असल्याने त्यात सक्षम उपस्थित नव्हता. त्यामुळे याबाबत त्यांच्या पालकांना माहिती दिली. त्यानंतर पालकांनीही त्यांना फोन केला असता, त्यांनी उचलला नसल्याची माहिती विद्यापीठ प्रशासनाकडून मिळाली आहे..रात्रभर जखमी अवस्थेत होते पडूनआर्यन आणि सक्षम यांचा अपघात झाल्यावर ते जखमी अवस्थेत त्याच ठिकाणी रात्रभर पडून होते. त्यामुळे त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. विशेष म्हणजे, सायंकाळीच या रस्त्यावरून वाहतूक बंद होत असल्याने तो निर्जन होतो. अपघात झाल्यावर तिथे अंधार असल्याने त्यांच्याकडे कुणाचेच लक्ष गेले नाही.