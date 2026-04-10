Nagpur News: नॅट चाचणीअभावी संसर्गाचा धोका; दरवर्षी १४ हजार पिशव्या रक्त संकलन; रक्तपेढीला तळमजल्याची प्रतीक्षा

नागपूर: रक्तदात्याचे आजार संक्रमित होऊ नये म्हणून 'नॅट' तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे केंद्र शासनाचे निर्देश आहेत. त्यास २०१५ मध्ये मंजुरी मिळाली होती. १६.५० कोटींचा निधी मिळण्याचे संकेतही मिळाले होते. परंतु, ११ वर्षानंतरही निधी मिळाला नाही. नॅटयुक्त रक्तपेढी तयार करण्यात मेडिकल प्रशासनाला अपयश आले असून दुसऱ्या माळ्यावरील ही रक्तपेढी पहिल्या माळ्यावर आणण्याचा प्रयत्न तीन वर्षानंतर 'जैसे थे' आहे..मेडिकलमध्ये रुग्णांना मिळणारे रक्त शुद्ध आहे अथवा नाही याची खात्री 'नॅट' तंत्रज्ञानातून होते. काविळीपासून ते एचआयव्हीपर्यंतचे गंभीर आजार रक्ताद्वारे पसरू नये म्हणून हे तंत्रज्ञान वापरतात. रक्ताचे नमुने संबंधित यंत्रावर लावले जातात. काही वेळातच रक्तातील दोषांसह व गुणधर्म चाचणीतून पुढे येतात..आदर्श रक्तपेढी पडली मागेमेडिकलच्या रक्तपेढीत कधीकाळी दरवर्षी ११ ते १४ हजार रक्तपिशव्या गोळा होत होत्या. एवढ्या मोठ्या संख्येने रक्तपिशव्या गोळा करण्याचा विक्रम नागपुरात फक्त मेडिकलच्याच रक्तपेढीने नोंदवला आहे. येथील रक्तपेढीतील डॉक्टर, सामाजिक वैद्यकीय अधिक्षक, कर्मचारी यांच्या परिश्रमातून आदर्श रक्तपेढीचा दर्जा मेडिकलला मिळाला. मेट्रो ब्लड बॅंकेंचा दर्जादेखील मिळण्याचे संकेत मिळाले होते..तळमजल्यावर आणण्याचे प्रयत्नमेडिकलची रक्तपेढी दुसऱ्या माळ्यावर आहे. रक्तदाते व रुग्णांच्या नातेवाइकांना दुसऱ्या माळ्यावर जावे लागते. या परिसरात मोठ्या प्रमाणात कोंदट वातावरण असून स्वच्छ हवा नाही. ही रक्तपेढी कर्मचाऱ्यांसह सर्वांना त्रासदायक असल्यामुळे ती तळमजल्यावर येईल, असे प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु हे प्रयत्न तीन वर्षांपासून यशस्वी होत नसल्याचे सेवा फाउंडेशनतर्फे सांगण्यात आले..खर्चामुळे थांबामेडिकलमध्ये एचआयव्हीग्रस्तांसह कावीळ, मलेरियासारख्या संसर्गजन्य आजारांचे गरीब रुग्ण येतात. त्यांच्या उपचारासाठी 'नॅट'' तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे संकेत केंद्र सरकारने दिले. परंतु, एका चाचणीसाठी एक हजारावर रुपये खर्च येतो. खर्चाच्या आकड्यावरून 'नॅट' तंत्रज्ञानाचे काम थांबले का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.