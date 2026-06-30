Nagpur: प्रेयसीला गुन्ह्यात अडकविण्याचा कट; गुन्हेशाखा पथकाकडून प्रियकराला अटक

नागपूर: बोलणे बंद केल्याच्या रागातून प्रेयसीला एमडी तस्करीच्या खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्याचा कट प्रियकराने रचला. गुन्हेशाखेच्या पथकाने त्याला अटक केली. गोपाल किसन झोडगे (वय ३७, रा. परिश्रम कॉलनी, नरसाळा रोड, म्हाळगीनगर) असे आरोपीचे नाव आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, आरोपीने प्रेयसीच्या मोपेडच्या फुटरेस्टखाली ८.९ ग्रॅम एमडी (मेफेड्रोन) ठेवली आणि पोलिसांना खोटी माहिती दिली..त्यानुसार रविवारी (ता. २८) रात्री वाडी हद्दीतील साहिल कॉम्प्लेक्स, तवक्कल ले-आऊट, परिसरात गुन्हेशाखा युनिट दोनच्या पथकाने छापा टाकला. यावेळी काळ्या रंगाच्या मोपेडच्या फुटरेस्टखाली दोन झिपलॉक पिशव्यांमध्ये ८.९ ग्रॅम एमडी पावडर आढळून आली..Mumbai Rain: मुंबईत मुसळधार पावसाचा कहर; सायन-पनवेल महामार्ग जलमय, वाहतूक व लोकल सेवा विस्कळीत.सीसीटीव्हीमुळे बनाव उघडमोपेडमालक असलेल्या महिलेकडे पोलिसांनी विचारणा केली असता तिने या प्रकाराबाबत काहीही माहिती नसल्याचा दावा केला. सोबतच ‘कुणीतरी ही पाकिटे ठेवली असावी, अशी शंका व्यक्त करीत परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्याची विनंती केली. पोलिसांनी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजची पाहणी केली असता आरोपी मोपेडच्या फुटरेस्टखाली एमडी ठेवताना स्पष्टपणे दिसून आला. महिलेने आरोपीला ओळखले आणि पोलिसांना माहिती दिली..Netherlands vs Morocco Live: भगवं वादळ रोखलं! मोरोक्कोने शूट आऊटमध्ये नेदरलँड्सला नमवलं; श्वास रोखून धरायला लावणारी ५ मिनिटं.त्याला ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता, त्याने काही दिवसांपासून बोलणे बंद केल्याने तिला खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्याच्या उद्देशाने हा बनाव रचल्याची कबुली दिली. पोलिसांनी आरोपीकडून मोबाइल, मोपेड असा एकूण ८५ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. आरोपीविरुद्ध वाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही कारवाई पोलिस उपायुक्त दीपक अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनात गुन्हेशाखेच्या युनिट दोनच्या महिला पोलिस निरीक्षक शुभांगी देशमुख, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सचिन मत्ते, उपनिरीक्षक मनोज राऊत व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.