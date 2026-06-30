नागपूर

Nagpur: प्रेयसीला गुन्ह्यात अडकविण्याचा कट; गुन्हेशाखा पथकाकडून प्रियकराला अटक

Boyfriend Arrested for Framing Girlfriend in Drug Case: नागपुरात प्रेयसीने बोलणे बंद केल्याच्या रागातून प्रियकराने तिच्या मोपेडमध्ये एमडी ड्रग्ज ठेवून खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्याचा कट रचला.
Nagpur

Nagpur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर: बोलणे बंद केल्याच्या रागातून प्रेयसीला एमडी तस्करीच्या खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्याचा कट प्रियकराने रचला. गुन्हेशाखेच्या पथकाने त्याला अटक केली. गोपाल किसन झोडगे (वय ३७, रा. परिश्रम कॉलनी, नरसाळा रोड, म्हाळगीनगर) असे आरोपीचे नाव आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, आरोपीने प्रेयसीच्या मोपेडच्या फुटरेस्टखाली ८.९ ग्रॅम एमडी (मेफेड्रोन) ठेवली आणि पोलिसांना खोटी माहिती दिली.

Loading content, please wait...
Nagpur
vidarbha
anti-narcotics operation Maharashtra