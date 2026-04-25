ACB Trap Nagpur Corruption Case : नागपुरात जिल्हाधिकारी कार्यालयातला मोठा मासा जाळ्यात! 5 लाखांची लाच घेताना महसूल सहाय्यकाला रंगेहात पकडलं

नागपूर : बांधकामाशी संबंधित अपील प्रकरण निकाली काढण्यासाठी पाच लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल सहाय्यक नरेश साधूरावजी बर्वे (वय ५४) यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचून ताब्यात (ACB trap Nagpur corruption case) घेतले. ही कारवाई शुक्रवारी (ता. २४) रात्री उशिरा नंदनवन परिसरात करण्यात आली..तक्रारदाराच्या शिवाजीनगर, महाल येथील नझुल प्लॉटवरील बांधकामासंदर्भातील अपील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रलंबित होते. ते निकाली काढण्यासाठी बर्वे यांनी पाच लाख रुपयांची मागणी केली होती. १७ व २० एप्रिलला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाला पडताळणीत आरोपी लाच मागत असल्याचे दिसून आले..त्यानंतर पथकाने सापळा रचला. त्यानुसार शुक्रवारी (ता.२४) रात्री साडेअकराच्या सुमारास तक्रारदाराकडून पंचासमक्ष बर्वे यांनी पाच लाखांची रक्कम स्वीकारताच पथकाने त्यांना पकडले. अंगझडतीत ५ लाख रुपये जप्त करण्यात आले. त्यामध्ये काही बनावट नोटांचाही समावेश असल्याची माहिती आहे..या प्रकरणी नंदनवन पोलिस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू असून पुढील तपास पोलीस निरीक्षक विवेक पडघान करीत आहेत.