Nagpur Burglary Case: घरफोडीच्या पैशातून आलीशान कार व प्लॉट खरेदी; गुन्हेशाखेची कारवाई, चौघांना अटक, १९.६५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

नागपूर : कुटुंबासह मुलाच्या घरी बंगळुरूला गेलेल्या ६३ वर्षीय वृद्धाचे बंद घर फोडून सोन्याचे दागिने, चांदीचे नाणे, डायमंड घड्याळ आणि रोख रक्कम असा ८ लाख ३८ हजार रुपयांचा मुद्देमाल चोरीला गेल्याचा गुन्हा उघडकीस आला आहे..गुन्हेशाखेच्या पथकाने चौघांना अटक केली. आरोपींनी चोरीच्या पैशातून प्लॉट आणि कार खरेदी केल्याची माहिती समोर आली. त्यांच्याकडून १९ लाख ६५ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. किशोर राहुल करवाडे (१९, रा. चिखली चौक, कळमना), आर्यन राधेश्याम मेश्राम (२०, रा. नागेश्वरनगर, पारडी), संतोष शंकरलाल धामगाये (वय ५२, रा. अंबेनगर, पारडी) आणि संगीता राहुल करवाडे (वय ३६, रा. चिखली चौक, कळमना) अशी अटकेतील आरोपींची नावे आहेत. माहितीनुसार, कपिलनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील दीक्षितनगरात राहणारे महेश दयालदास मोटवानी (वय ६३) यांच्या घरातून ८ लाख ३८ हजार रुपयांचा ऐवज चोरीला गेला होता. याप्रकरणी कपिलनगर पोलिसांनी अज्ञात चोरट्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. प्रकरणाच्या समांतर तपासात गुन्हेशाखा युनिट सहाच्या पथकाचे पोलिस निरीक्षक भरत कऱ्हाडे यांच्या नेतृत्वात चारही आरोपींना ताब्यात घेतले. चौकशीत त्यांनी फरदीन नावाच्या आरोपीसोबत घरफोडी केल्याची कबुली दिली. त्यांच्या ताब्यातून १ लाख ७० हजार रुपये रोख, सोन्याचे दागिने व नाणे, एक मोपेड, व्हर्ना कार खरेदीची कागदपत्रे, प्लॉट खरेदीची कागदपत्रे, चार मोबाइल असा एकूण १९ लाख ६५ हजारांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला..आईने लावली दागिन्यांची विल्हेवाटकिशोर आणि त्याच्या साथीदारांनी दागिन्यांची चोरी केल्यावर ते आई संगीता यांच्याकडे दिले. संगीता हिने एका व्यक्तीच्या मदतीने सोनाराकडे हे दागिने विकून त्यातून पैसे मिळविले. त्यानंतर त्या पैशातून एक आलीशान कार आणि एका प्लॉटचीही खरेदी केल्याची माहिती तपासात उघड झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.