नागपूर

Nagpur Burglary Case: घरफोडीच्या पैशातून आलीशान कार व प्लॉट खरेदी; गुन्हेशाखेची कारवाई, चौघांना अटक, १९.६५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

घरफोडीतून सोन्याचे दागिने, रोख रक्कम लुटून आलीशान कार व प्लॉटची खरेदी; गुन्हेशाखेच्या पथकाची कारवाईत चौघांना अटक, १९.६५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त
Crime branch raid

Nagpur: The accused arrested by the Crime Branch for allegedly purchasing a car and plot with money obtained from a burglary, along with the seized property.

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर : कुटुंबासह मुलाच्या घरी बंगळुरूला गेलेल्या ६३ वर्षीय वृद्धाचे बंद घर फोडून सोन्याचे दागिने, चांदीचे नाणे, डायमंड घड्याळ आणि रोख रक्कम असा ८ लाख ३८ हजार रुपयांचा मुद्देमाल चोरीला गेल्याचा गुन्हा उघडकीस आला आहे.

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