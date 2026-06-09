नागपूर

Nagpur: उपराजधानीत घरफोड्यांची दहशत; नागपूरकरांमध्ये भीतीचे वातावरण; पोलिसांचे घरफोडीविरोधातील अभियान फेल

Rising Burglary Cases Create Fear Among Nagpur Residents: पोलिसांच्या विविध उपाययोजना आणि गस्तीनंतरही घरफोड्यांवर नियंत्रण मिळत नसल्याने कायदा-सुव्यवस्थेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
Nagpur

Nagpur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: शहरात दरदिवशी सरासरी तीन ते चार घरफोडीच्या घटना उघडकीस येत असून त्यामुळे नागपूरकरांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. घरफोड्यांची दहशत कमी होणार तरी कधी, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

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Nagpur
burglary incidents in India