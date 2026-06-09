Nagpur: उपराजधानीत घरफोड्यांची दहशत; नागपूरकरांमध्ये भीतीचे वातावरण; पोलिसांचे घरफोडीविरोधातील अभियान फेल

नागपूर: शहरात दरदिवशी सरासरी तीन ते चार घरफोडीच्या घटना उघडकीस येत असून त्यामुळे नागपूरकरांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. घरफोड्यांची दहशत कमी होणार तरी कधी, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. .शहरातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पोलिसांकडून सातत्याने विविध अभियान राबविण्यात येते. मात्र, वारेमाप प्रयत्न करूनही घरफोडीच्या घटनांवर पोलिसांना नियंत्रण मिळविण्यात अपयश आल्याचे चित्र आहे..Nagpur: चिंताजनक; धरणांमध्ये केवळ ३५ टक्के जलसाठा;कमी पाऊस व मॉन्सूनला विलंबाची शक्यता, पाणी जपून वापरण्याची गरज .गतवर्षी ७ जून २०२५ पर्यंत घरफोडीचे ४३० गुन्हे नोंदले गेले होते. यंदा हा आकडा ४३१ इतकाच आहे. चोरट्यांकडून कुलूपबंद घरांनाच प्रामुख्याने लक्ष्य केले जाते. विशेष म्हणजे, २०२५ या संपूर्ण वर्षात १ हजार ५ घरफोडीच्या घटना उघडकीस आल्या होत्या. सध्या नोंदवल्या जाणाऱ्या घटनांचा वेग पाहता यंदा हा आकडा आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे..गुन्हे उघडकीस येण्याचे प्रमाण ३१ टक्केघरात व घराबाहेर सीसीटीव्ही लावण्याचे आवाहन पोलिसांकडून करण्यात येते. अनेकांनी ते लावलेही जातात, पण चोरटे घरफोडी करताना सीसीटीव्ही कॅमेरे फोडून मौल्यवान वस्तूंसह डीव्हीआरही घेऊन जातात. चौका-चौकांत सीसीटीव्ही आहेत. पोलिसांची गस्त असते. पण, घरफोडीच्या घटना काही थांबलेल्या नाहीत. मे महिन्यातील घरफोडीच्या ३९१ घटनांपैकी फक्त १०४ गुन्हे उघडकीस आले, म्हणजेच गुन्हे उघडकीस येण्याचे प्रमाण केवळ ३१ टक्के आहे..गुन्हे शोध विभागावर कारकुनी कामाचा भारगुन्हे उघडकीस आणण्यासाठी नेमलेला पोलिस ठाण्यांतील गुन्हे शोध विभाग तपासाऐवजी कारकुनी कामात अडकला आहे. गुन्हे तपास अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना स्टेशन डायरी, अहवाल, बंदोबस्त, ई-साक्ष, व्हीआयपी ड्युटी आणि प्रशासकीय कामांत जुंपले जात असल्याने घरफोडीसारख्या गंभीर गुन्ह्यांच्या तपासावर परिणाम होत आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारामुळे तपास यंत्रणेचा पुरता बोजवारा उडाल्याची चर्चा पोलिस दलातच दबक्या आवाजात सुरू आहे..Premium| RBI Repo Rate: रेपोरेट कमी झाला नाही, मग आता एफडी मोडून दुसरीकडे गुंतवणूक करावी का?.सुट्यांचे महिनेच टार्गेटउन्हाळ्यासोबतच दिवाळीच्या सुट्यांमध्ये अनेक जण मुलांसोबत बाहेरगावी जातात. दिवाळीत सर्वाधिक घरफोडी व चोरीच्या घटना घडतात असल्याचे आकडेवारीवरून लक्षात येते. मे, जून, जुलै तसेच ऑक्टोबर, नोव्हेंबर हे महिने सर्वाधिक धोकादायक ठरले आहेत.."घरफोड्याच्या घटना कमी करण्यासाठी जनजागृती आवश्यक आहे. आज यूपीआयद्वारे पाच ते पाच लाख रुपयांपर्यंत व्यवहार करता येतात. त्यामुळे घरात पैसा आणि दागिने ठेवून जोखीम बाळगू नये. ते बॅंकांमध्ये सुरक्षित ठेवावे. याशिवाय पोलिस मित्र संकल्पना प्रभावी ठरेल."-प्रवीण दीक्षित,निवृत्त पोलिस महासंचालक, महाराष्ट्र. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.