Nagpur Accident: मध्यरात्री भीषण अपघात: कामठी रोडवर दुचाकीला कारची जोरदार धडके, युवकाचा जागीच मृत्यू

नागपूर: भरधाव कारने दुचाकीला दिलेल्या धडकेत युवकाचा मृत्यू झाल्याची घटना कळमना पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घडली. या प्रकरणी कारचालकाविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे..Nagpur Accident: भरधाव ट्रकची उभ्या हार्वेस्टरला धडक; एकाचा मृत्यू, दोघे गंभीर जखमी, नेरी शिवारातील घटना.नीतेश ईश्वर बोरकर (वय ३८, रा. बालाजीनगर, कळमना) असे मृताचे नाव आहे. माहितीनुसार, नीतेश शनिवारी (ता.७) मध्यरात्री सुमारे १२.१० वाजताच्या सुमारास त्यांच्या एमएच ४९ बीए ७४३४ क्रमांकाच्या मोपेडवर कामठी मार्गाने घरी जात होता. .जुना कामठी रोडवरील जवाहर पेट्रोल पंपासमोर एमएच ०२ सीझेड ८९९६ या क्रमांकाच्या चालकाने वेगाने वाहन चालवून दुचाकीला समोरून जोरदार धडक दिली. .या अपघातात नीतेश बोरकर गंभीर जखमी झाला. त्याला नागरिकांनी तातडीने उपचारासाठी मेयो रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासून त्यांना मृत घोषित केले.