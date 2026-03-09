नागपूर

Nagpur Accident: मध्यरात्री भीषण अपघात: कामठी रोडवर दुचाकीला कारची जोरदार धडके, युवकाचा जागीच मृत्यू

Nagpur News: नागपुरातील कळमना परिसरात भरधाव कारने दुचाकीला धडक दिल्याने युवकाचा मृत्यू झाला. कामठी रोडवरील या अपघातानंतर जखमी युवकाला मेयो रुग्णालयात नेण्यात आले, मात्र डॉक्टरांनी मृत घोषित केले. पोलिसांनी कार चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
Nagpur Accident

Nagpur Accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर: भरधाव कारने दुचाकीला दिलेल्या धडकेत युवकाचा मृत्यू झाल्याची घटना कळमना पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घडली. या प्रकरणी कारचालकाविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
road accident
accident in nagpur
Two Wheeler

Related Stories

No stories found.